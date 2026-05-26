Hallan restos humanos en el sur de Bariloche y crece la conmoción en medio de la búsqueda de Ana Lía Corte

Un impactante hallazgo generó conmoción este martes en San Carlos de Bariloche, luego de que vecinos encontraran restos humanos en un sector de la zona sur de la ciudad, en cercanías del cruce de las calles Clemente Onelli y Arrayanes.

De acuerdo a la información preliminar aportada por fuentes policiales, uno de los restos hallados correspondería a una mano humana, aparentemente de una persona adulta, aunque por el momento no se brindaron precisiones oficiales sobre la identidad ni sobre las circunstancias en las que los restos llegaron hasta ese lugar.

Según trascendió, además de la mano, se habrían encontrado otras partes del cuerpo en un sector cercano a la barda, lo que motivó un importante despliegue policial en el lugar.

El operativo es coordinado por el Ministerio Público Fiscal, con la participación de personal de Criminalística y efectivos policiales, quienes trabajan intensamente en la zona para preservar la escena y avanzar con las primeras pericias que permitan determinar el origen de los restos humanos.









Testigos señalaron que en el lugar se desplegaron al menos tres unidades policiales, mientras que el área fue completamente resguardada para facilitar el trabajo de los investigadores.

El hallazgo cobra especial relevancia debido a que, días atrás, en ese mismo sector se realizaron rastrillajes vinculados a la búsqueda de Ana Lía Corte, la mujer desaparecida desde el pasado 8 de mayo.

Cabe recordar que Ana Lía Corte fue vista por última vez cuando cámaras de seguridad de la empresa Mi Bus la registraron viajando sola a bordo de un colectivo de la Línea 51. Desde entonces, se llevaron adelante intensos operativos de búsqueda en distintos puntos de Bariloche y zonas aledañas, incluyendo el arroyo Ñireco, Chalhuaco, el Alto de la ciudad, edificios abandonados e incluso Villa La Angostura.

Por el momento, no existe confirmación oficial que vincule el hallazgo de este martes con la búsqueda de la mujer desaparecida, aunque la coincidencia geográfica incrementó la preocupación y expectativa en torno al caso.

La investigación continúa en desarrollo.