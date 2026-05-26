Bariloche: el entorno de Ana Lía Corte asegura que se trataría de la mujer desaparecida

Un impactante hallazgo conmocionó a San Carlos de Bariloche durante la tarde de este martes 26 de mayo, luego de que fueran encontrados restos humanos en un sector del barrio Arrayanes, en la zona sur de la ciudad. Si bien desde el Ministerio Público Fiscal informaron que aún resta completar el proceso formal de identificación, familiares y personas cercanas a Ana Lía Corte aseguraron a través de redes sociales que los restos corresponderían a la mujer que era intensamente buscada desde su desaparición, ocurrida el pasado 8 de mayo.

El hallazgo se produjo en un barranco ubicado al final de la calle Arrayanes, en el sector conocido como La Barda, cerca de la intersección con calle Onelli. Según trascendió, una vecina del barrio habría advertido la presencia de restos humanos en el lugar y dio aviso inmediato a la Policía, lo que derivó en un importante despliegue de fuerzas de seguridad y personal judicial.

En el operativo trabajaron efectivos de la Comisaría 28, Policía Científica, integrantes del Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (COER), además de bomberos voluntarios y peritos forenses, todo bajo un fuerte hermetismo.

Hasta el lugar se hicieron presentes la fiscal jefa Betiana Cendón y la fiscal Sofía Ocampo, quienes coordinaron las primeras diligencias investigativas. Cendón explicó que el trabajo en el sitio estaba centrado en la recolección de evidencia para realizar los peritajes correspondientes y determinar si existe vinculación entre los restos hallados y la búsqueda de Ana Lía Corte.

De manera extraoficial, trascendió que uno de los restos encontrados sería una mano humana con un anillo colocado, aunque esta información no fue confirmada oficialmente.

Desde el Ministerio Público Fiscal indicaron que los restos serán trasladados a la morgue del Hospital Zonal, donde intervendrá el Cuerpo Médico Forense. Además, se realizarán estudios de ADN en el Laboratorio de Genética Forense para confirmar fehacientemente la identidad.

Mientras tanto, el entorno más cercano de Ana Lía Corte expresó públicamente su dolor y aseguró que se trataría de la mujer desaparecida, aunque la confirmación oficial dependerá de los resultados periciales.

La noticia generó una fuerte conmoción en Bariloche, donde desde hace semanas se seguía con preocupación la búsqueda de Ana Lía Corte.