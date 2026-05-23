El cachorro de puma rescatado en el Parque Nacional Nahuel Huapi fue trasladado al centro especializado de la Fundación Bubalcó

El Parque Nacional Nahuel Huapi informa junto con la Dirección Regional Patagonia Norte de la Administración de Parques Nacionales informan que se realizó el traslado al centro especializado de la Fundación Bubalcó del cachorro de puma rescatado el pasado 2 de abril tras un atropellamiento ocurrido sobre la Ruta Nacional 40, en el tramo que une San Carlos de Bariloche con Villa La Angostura.

Rescate y recuperación

Aquel día, un vecino de Villa La Angostura que transitaba por la ruta observó una escena de gran impacto: una hembra de puma había sido atropellada y, junto a ella, se encontraban tres cachorros sin vida. Al acercarse, logró detectar un cuarto cachorro que aún presentaba signos vitales. Inmediatamente decidió asistirlo, brindándole abrigo y trasladándolo de urgencia para recibir atención veterinaria.

Tras el aviso al Parque Nacional Nahuel Huapi, se activó un trabajo conjunto orientado a darle al pequeño ejemplar una posibilidad de supervivencia.

Durante las primeras semanas, el estado del cachorro fue extremadamente delicado: había nacido prematuramente, sobrevivido al impacto y requería cuidados permanentes. El médico veterinario Sergio Sánchez estuvo a cargo de su atención intensiva, realizando alimentación especializada y seguimiento constante, acompañado también por la familia que realizó el rescate inicial y sostuvo los primeros cuidados.

A medida que el cachorro comenzó a evolucionar favorablemente, el equipo de Conservación del Parque Nacional Nahuel Huapi asumió el seguimiento integral del caso, coordinando evaluaciones, monitoreos y consultas con distintas instituciones y especialistas para definir el mejor destino posible para el animal.

Durante el proceso de recuperación, el cachorro presentó además una severa infección en su ojo izquierdo. Ante esta situación, se convocó a la médica veterinaria especialista en oftalmología animal Dra. María Graciela Beveraggi, de la ciudad de Bariloche, quien trabajó intensamente junto al personal del Parque Nacional en el tratamiento y seguimiento del cuadro clínico.

Gracias al trabajo articulado y a los cuidados diarios, el animal mostró una evolución muy favorable y logró una importante recuperación.

El pumita permaneció durante semanas bajo observación permanente, con alimentación controlada, seguimiento sanitario y cuidados específicos acordes a su edad y condición biológica. Cada etapa del proceso requirió intervenciones técnicas, controles veterinarios y un manejo cuidadoso para minimizar el estrés y garantizar su estabilidad.

Traslado y manejo especializado para su futuro

Luego de más de un mes de cuidados intensivos, evaluaciones y un complejo trabajo de articulación para definir la alternativa más adecuada para su futuro, considerando aspectos técnicos, disponibilidad de espacios especializados y criterios de bienestar y conservación, se concretó finalmente su traslado a la Fundación Bubalcó en Río Negro, institución que continuará acompañando su desarrollo y manejo especializado.

En este proceso participaron el Parque Nacional Nahuel Huapi junto a la Dirección Regional Patagonia Norte de la Administración de Parques Nacionales, que formaron parte tanto del seguimiento del caso durante el período de cuidados como del operativo de traslado del ejemplar.

El traslado fue habilitado por la Dirección de Fauna Silvestre de Río Negro en el marco de las competencias de manejo de fauna silvestre provincial.

El caso refleja no solo la importancia de la rápida intervención ciudadana ante situaciones de fauna silvestre en riesgo, sino también la complejidad que implica la recuperación y el manejo de animales silvestres.

Un cachorro de puma que pierde tempranamente a su madre no logra incorporar conductas esenciales para la vida en libertad, como las técnicas de caza, el reconocimiento del territorio y otros mecanismos naturales de supervivencia. A su vez, el contacto humano indispensable para garantizar su recuperación condiciona posteriormente las posibilidades de reinserción segura en el ambiente natural.

En este contexto, la articulación entre instituciones, profesionales y espacios especializados resulta fundamental. Luego de una evaluación integral del caso y de la búsqueda de un destino acorde a sus necesidades, el cachorro fue trasladado a la Fundación Bubalcó, institución con trayectoria en el manejo y cuidado de fauna silvestre nativa, donde continuará bajo seguimiento veterinario y cuidados especializados.

Las gestiones y el traslado fueron llevadas adelante por Mariano Dalla Cia, Coordinador de Conservación y Uso Público y Axel Lehr Jefe de Conservación del Departamento de Conservación del Parque Nacional Nahuel Huapi y Hernán Pastore responsable de fauna de la Dirección Regional Patagonia Norte de APN, quienes fueron recibidos por la Directora de Bubalcó Paula Rajneri y Guillermo Burner el Vice Director.

Actualmente el cachorro se encuentra estable y evolucionando favorablemente, y continuará bajo monitoreo permanente y evaluaciones clínicas vinculadas a su desarrollo y estado de salud general, particularmente en relación a la lesión ocular sufrida durante el proceso.

Conservación y trabajo articulado

La historia de Malvina también pone de manifiesto la importancia de contar con instituciones preparadas para recibir, rehabilitar y acompañar animales silvestres que, por distintas circunstancias, requieren cuidados de largo plazo.

Casos como este solo son posibles gracias al trabajo colaborativo, el compromiso técnico y la voluntad conjunta de quienes dedican sus esfuerzos a la conservación de la fauna nativa.

Asimismo, se recuerda la importancia de circular con extrema precaución en rutas que atraviesan ambientes naturales, respetando las velocidades máximas y comprendiendo que la fauna silvestre forma parte de estos ecosistemas.

Los atropellamientos representan una de las principales amenazas para numerosas especies nativas y constituyen además un riesgo para las personas.

Referencias:

Parque Nacional Nahuel Huapi

El Parque Nacional Nahuel Huapi fue el primer parque nacional de Argentina y protege una extensa superficie de bosques andino-patagónicos, lagos y montañas en las provincias de Río Negro y Neuquén. Entre sus objetivos principales se encuentran la conservación de la biodiversidad, la protección de especies nativas y el trabajo articulado con instituciones y comunidades para el cuidado del patrimonio natural.

Emergencias: 105 Radioestación: 2944 303219

Fundación Bubalcó

La Fundación Bubalcó es una organización dedicada a la conservación de fauna silvestre y la educación ambiental, es también un refugio para animales que no pueden volver a su hábitat natural. Cuenta con experiencia en el manejo, cuidado y bienestar de especies nativas bajo cuidado humano, promoviendo acciones de sensibilización y conservación de la biodiversidad.

Contacto: 2984 731612Página web: www.bubalco.com

Dirección Regional Patagonia Norte de Parques Nacionales

La Dirección Regional Patagonia Norte de la Administración de Parques Nacionales coordina acciones de conservación, manejo y fortalecimiento institucional en las áreas protegidas de la región, promoviendo el trabajo articulado entre parques nacionales, organismos técnicos e instituciones vinculadas a la conservación del patrimonio natural y cultural.

Dirección de Fauna Silvestre de Río Negro

La Dirección de Fauna Silvestre de Río Negro trabaja en la protección, manejo y conservación de la fauna silvestre provincial, articulando acciones de rescate, fiscalización, rehabilitación y preservación de especies nativas en conjunto con distintos organismos e instituciones especializadas.

Emergencias fauna silvestre: 2920 612000