El Hoyo obtuvo 5 medallas en los Juegos Epade 2026





Los atletas de la escuela municipal de atletismo de El Hoyo, Ema Gorognano, Benjamín Di Aníbal Toledo y Aitana Dzikowicki Di Aníbal se alzaron con 5 preseas en los Juegos Epade 2026 que se desarrollaron en Neuquén.





Las disciplinas en las que participaron y las medallas obtenidas por los dirigidos por el profe Sergio Jara fueron las siguientes:





Ema Gorognano se alzó con el 1er puesto en lanzamiento de martillo con un record personal de 42,18 m. Además obtuvo el 2° puesto en lanzamiento de jabalina. Benjamín Di Aníbal Toledo alcanzó el 2° puesto en salto en alto, el 5° puesto en salto en largo y el 6° puesto en 295 con vallas. Mientras que Aitana Dzikowicki Di Anibal se alzó con el 3er puesto en lanzamiento de disco, el 3er puesto en lanzamiento de martillo y el 5° puesto en lanzamiento de bala.





Además, el equipo de Chubut alcanzó la primera colocación en atletismo femenino y masculino.





Los Juegos Epade reúnen a jóvenes deportistas de la Patagonia en la categoría Sub-16 y constituyen uno de los programas históricos de integración y competencia regional llevados a cabo por Chubut Deportes.









En la edición 2026, la primera etapa de la Zona Sur se realizó en Neuquén con natación, mientras que la Zona Norte se desarrolló en las sedes de Neuquén, Santa Rosa y Viedma.