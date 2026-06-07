Crece la actividad del volcán Villarrica: qué riesgos existen para la Patagonia y por qué los científicos siguen de cerca su evolución

La actividad registrada durante las últimas horas en el volcán Villarrica, uno de los macizos más activos de Sudamérica, volvió a captar la atención de especialistas y organismos de emergencia de Chile. Durante la madrugada de este domingo se observaron nuevas explosiones desde el cráter, con columnas de material que alcanzaron hasta 460 metros de altura, en un fenómeno que estaría relacionado con el ascenso del lago de lava que permanece en el interior del volcán.

De acuerdo con los informes emitidos por el Observatorio Volcanológico de Los Andes del Sur (OVDAS) y el Servicio Nacional de Prevención de Riesgos y Desastres (SENAPRED), la actividad observada corresponde a explosiones de impacto restringido dentro del cráter, asociadas a una mayor dinámica de fluidos en el sistema volcánico. A pesar del incremento de actividad, las autoridades chilenas mantienen la Alerta Técnica Verde, lo que significa que el volcán continúa bajo parámetros considerados normales para su comportamiento histórico.

Sin embargo, los expertos advierten que el Villarrica presenta una característica particular que obliga a mantener una vigilancia permanente: posee un sistema de conducto abierto y un lago de lava cercano a la superficie. Esta condición hace posible que se produzcan explosiones repentinas sin señales precursoras significativas, motivo por el cual el monitoreo se realiza las 24 horas mediante cámaras térmicas, sensores sísmicos y equipos de medición de gases volcánicos.

Los registros obtenidos durante las últimas jornadas muestran un aumento de la sismicidad de largo período, un tipo de señal que suele estar vinculada al movimiento de gases y magma dentro del volcán. Los especialistas interpretan que el lago de lava podría haberse acercado nuevamente a la superficie del cráter, provocando las explosiones observadas durante el fin de semana.

El Villarrica, conocido por el pueblo mapuche como Rucapillán, se eleva a 2.860 metros sobre el nivel del mar y está ubicado en la Región de La Araucanía, cerca de las ciudades de Pucón y Villarrica. Se trata de uno de los volcanes más estudiados del continente debido a su actividad frecuente y a la presencia casi permanente de un lago de magma en su cráter. Los investigadores lo consideran uno de los volcanes más activos de Chile y uno de los pocos en el mundo que mantiene periódicamente un lago de lava visible en superficie.

La pregunta que surge naturalmente en la Patagonia argentina es si esta actividad representa un peligro para la región. La respuesta, por el momento, es tranquilizadora. Con el nivel de alerta actual, no existe riesgo inmediato para localidades argentinas como San Carlos de Bariloche, El Bolsón, Villa La Angostura, El Manso o la Comarca Andina. Las explosiones registradas son consideradas menores y están concentradas en el entorno cercano al cráter.

No obstante, la historia demuestra que los volcanes andinos pueden generar impactos a gran distancia cuando ocurren erupciones explosivas de mayor magnitud. La memoria colectiva de la Patagonia todavía conserva el recuerdo de la erupción del complejo Puyehue-Cordón Caulle en junio de 2011, cuando millones de toneladas de ceniza cubrieron gran parte de Río Negro, Neuquén y Chubut, afectando la salud, la producción ganadera, el transporte y la vida cotidiana durante meses.

En el caso del Villarrica, los principales peligros asociados a una eventual erupción importante son la expulsión de cenizas volcánicas, flujos piroclásticos, emisión de gases y lahares, que son grandes corrientes de barro y escombros generadas por el derretimiento de nieve y glaciares. Históricamente, este volcán ha provocado eventos destructivos en poblaciones cercanas de Chile, especialmente debido a estos flujos volcánicos.

Otro aspecto observado por los científicos es la dirección de los vientos predominantes. Durante los episodios recientes, las columnas de gases y cenizas se desplazaron principalmente hacia el este-noreste. Si bien la cantidad de material emitido fue baja y no representa una amenaza para Argentina, los especialistas recuerdan que una erupción de mayor energía podría transportar cenizas a cientos de kilómetros de distancia, dependiendo de las condiciones meteorológicas.

Por el momento, tanto SENAPRED como SERNAGEOMIN coinciden en que el comportamiento del Villarrica sigue siendo compatible con un sistema volcánico activo pero estable dentro de sus parámetros habituales. Sin embargo, debido a la presencia de magma superficial y a la imposibilidad de descartar explosiones repentinas, el monitoreo continuará siendo permanente.

Mientras tanto, "Los organismos oficiales mantienen la Alerta Técnica Verde para el volcán Villarrica, lo que indica que el sistema volcánico permanece activo dentro de parámetros considerados normales para este tipo de macizos, aunque bajo monitoreo permanente debido a la posibilidad de explosiones repentinas propias de un volcán de conducto abierto."

De esta manera la nota queda respaldada por las fuentes científicas y de protección civil oficiales de Chile, evitando referencias a medios periodísticos como fuente principal de la información.