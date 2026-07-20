Tragedia tras el partido de Argentina: murió una persona al manipular un explosivo casero. Neuquén

Un grave hecho enlutó los festejos por la consagración de la Selección argentina en el Mundial 2026, en el oeste de la ciudad de Neuquén. Durante la noche de este domingo, una persona murió y otras tres resultaron heridas de gravedad tras la explosión de una bomba de estruendo de fabricación casera, en un episodio que también derivó en enfrentamientos entre la Policía y vecinos en la esquina de Novella y Racedo.





Según trascendió, la explosión se produjo mientras un grupo manipulaba el artefacto. "Les explotó en la cara", indicaron algunas fuentes consultadas sobre lo ocurrido. El hecho tuvo lugar en el barrio Z1, de acuerdo con la información difundida a través de las redes sociales por la titular de la Secretaría de Emergencias, Luciana Ortiz Luna.

La víctima fatal y los heridos trasladados al Heller

La víctima fatal, que tendría 24 años, murió en el lugar del hecho. Tras la explosión, personal de la Policía Científica y de Criminalística trabajó en la zona para intentar determinar las circunstancias exactas en las que se produjo la detonación del explosivo casero. También intervino personal del SIEN, que brindó la asistencia médica inicial a los heridos antes de su traslado.





Los tres lesionados fueron derivados con heridas de distinta consideración al hospital Heller. Según trascendió, uno de ellos sufrió un traumatismo grave en el cuero cabelludo, mientras que otra de las personas afectadas presentó quemaduras en los ojos y en el cabello. La tercera víctima, en tanto, recibió heridas de menor gravedad.





La investigación en manos de la Fiscalía

Hasta el momento no trascendieron oficialmente las identidades ni de la víctima fatal ni de los heridos por la explosión. La causa quedó en manos de la Fiscalía de turno, que deberá esclarecer las circunstancias en las que se produjo el hecho, en medio de una noche marcada tanto por la euforia futbolera como por la tragedia en uno de los barrios del oeste neuquino.

Una persona murió y tres resultaron heridas por la explosión de un artefacto casero.