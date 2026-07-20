Va a juicio un hombre acusado de transportar drogas desde Las Golondrinas para comercializarlas en Villa La Angostura

Se realizó en los tribunales penales de Villa La Angostura la audiencia preparatoria para el juicio oral y público contra un hombre de 53 años, acusado de comercializar estupefacientes en esta localidad.





De acuerdo con la acusación del Ministerio Público Fiscal, a cargo del fiscal jefe Gastón Ávila, el imputado, identificado por sus iniciales P. S. M. A., con domicilio en Las Golondrinas, provincia de Chubut, fue interceptado durante la tarde del 13 de marzo sobre la calle Maestro Pérez al 600 de Villa La Angostura. Según la investigación, transportaba drogas ilícitas con fines de comercialización en el vehículo en el que se desplazaba.





La investigación se inició minutos antes, cuando personal de la Comisaría 28° recibió un aviso de operadores de la sala de Monitoreo Urbano sobre una presunta comercialización de estupefacientes en inmediaciones de una estación de servicio ubicada sobre Avenida Arrayanes. A partir de esa información se dispuso un operativo investigativo y se solicitaron los registros fílmicos del sistema de vigilancia.





Detención y secuestro con dos balanzas de precisión

Tras tomar intervención la Fiscalía de San Martín de los Andes, especializada en investigaciones por narcomenudeo, se ordenó la detención del sospechoso y el secuestro del vehículo. Personal policial logró localizarlo e interceptarlo sobre la calle Maestro Pérez, donde quedó detenido.





Durante la requisa del automóvil se secuestró dinero en efectivo, recortes de bolsas de nylon, papeles y un cuaderno con anotaciones, frascos goteros con tintura de cannabis, dos teléfonos celulares, envoltorios transparentes con semillas, un recipiente con una pastilla blanca, dos balanzas de precisión, bolsas de nylon transparentes, envoltorios con cannabis sativa listos para su comercialización y un vehículo importado.





El pesaje total de los estupefacientes arrojó 156 gramos de marihuana fraccionada para la venta.





Con las pruebas reunidas durante la investigación, fuentes judiciales indicaron que el Ministerio Público Fiscal solicitará una pena de prisión de cumplimiento efectivo durante el juicio oral y público, cuya fecha será fijada próximamente.





Avances de la investigación

La causa continúa con el peritaje de los teléfonos celulares secuestrados y el análisis de la información contenida en las anotaciones incautadas, tanto en este procedimiento como en otros realizados por la Fiscalía especializada en narcomenudeo.





Según fuentes vinculadas a la investigación, el cruzamiento de esos datos podría aportar nuevos elementos para esclarecer otros hechos que se encuentran bajo investigación en la región sur de la provincia de Neuquén.





Denuncias anónimas y asistencia a víctimas de las drogas

El abogado Cristian Hugo Pettorosso, asesor legal y vocero de la organización Mamás en Acción, recordó que los vecinos pueden realizar denuncias anónimas por presunta venta de drogas a través de la aplicación "Neuquén Te Cuida" o comunicándose directamente con la Comisaría correspondiente para aportar información.





Además, informó que la organización dispone del teléfono celular 294 486 1219, donde las personas interesadas pueden recibir orientación gratuita sobre situaciones de intoxicación por drogas, tratamientos de las adicciones e integrarse al grupo de acompañamiento.





Pettorosso también recordó que el Hospital de Villa La Angostura recibe pacientes que presentan cuadros agudos de intoxicación por consumo de estupefacientes.