Investigan un intento de robo calificado con arma blanca y colaboran en la detención de sospechosos tras una persecución policial



La Subcomisario Gabriela Campillay brindó detalles sobre un hecho de intento de robo calificado ocurrido en El Bolsón, donde un hombre resultó herido al resistirse al ataque de un delincuente armado con un cuchillo. Además, confirmó la intervención de la Policía de Río Negro en un procedimiento conjunto con la Policía del Chubut, tras una persecución que culminó con la demora de varios ocupantes de un vehículo. La Subcomisario Gabriela Campillay brindó detalles sobre un hecho de intento de robo calificado ocurrido en El Bolsón, donde un hombre resultó herido al resistirse al ataque de un delincuente armado con un cuchillo. Además, confirmó la intervención de la Policía de Río Negro en un procedimiento conjunto con la Policía del Chubut, tras una persecución que culminó con la demora de varios ocupantes de un vehículo.





Según explicó la jefa policial, la víctima radicó la denuncia en la Comisaría 12 y relató que alrededor de las 8 de la mañana circulaba por calle Viamonte cuando escuchó una voz detrás de él. Al darse vuelta observó a un hombre encapuchado que portaba un cuchillo y le exigía la entrega de sus pertenencias.





Campillay señaló que el damnificado opuso resistencia para evitar que se concretara el robo y, durante el forcejeo, el agresor le provocó un corte de consideración en uno de sus brazos. Al momento de presentarse en la dependencia policial, los efectivos constataron la lesión, por lo que fue derivado al hospital local, donde recibió las curaciones correspondientes.





Tras la denuncia, se dio inmediata intervención al Ministerio Público Fiscal y se inició una investigación para identificar al autor del hecho. En ese marco, personal de la División de Investigaciones trabaja en la recolección y análisis de imágenes de cámaras de seguridad de la zona, con el objetivo de obtener registros que permitan esclarecer el episodio e individualizar al responsable.





La Subcomisario agregó que el lugar donde ocurrió el intento de robo se encuentra próximo al sector donde, horas más tarde, se desarrolló una persecución policial iniciada por personal de la Policía del Chubut.





En relación con ese procedimiento, explicó que la Comisaría 12 recibió un requerimiento de colaboración por parte de la fuerza chubutense, luego de que un vehículo que era perseguido cruzara hacia jurisdicción rionegrina. La Policía del Chubut ya había demorado a los ocupantes del rodado y solicitó el apoyo de efectivos locales para continuar con las actuaciones.





Campillay indicó que las personas fueron correctamente identificadas y que las actuaciones quedaron a disposición de la Fiscalía de Chubut, que será la encargada de determinar la eventual imputación de los involucrados. Asimismo, confirmó que durante la persecución el vehículo colisionó contra un patrullero policial.





Finalmente, la funcionaria señaló que la Policía de Río Negro colaboró con las diligencias posteriores, mientras la investigación continúa para establecer todas las circunstancias del procedimiento y determinar si existe alguna vinculación entre los hechos ocurridos durante esa jornada.