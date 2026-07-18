Chocaron a un patrullero y se escaparon a toda velocidad: fueron detenidos

Una intensa persecución policial que comenzó este sábado a la mañana en la localidad chubutense de Lago Puelo y finalizó en El Bolsón terminó con tres personas demoradas, luego de que el vehículo en el que se desplazaban embistiera un móvil policial durante un intento de identificación y escapara a toda velocidad por la Ruta Provincial 16.

De acuerdo con la información oficial brindada por la Comisaría Distrito Lago Puelo, el hecho ocurrió alrededor de las 12:05, cuando efectivos que realizaban un patrullaje preventivo en el marco de controles de personas y vehículos observaron un Chevrolet Astra y procedieron a intentar identificar a sus ocupantes.

Según el parte policial, el conductor desobedeció las señales lumínicas, sonoras y manuales que le indicaban detener la marcha. Ante esa situación, el móvil policial se ubicó delante del automóvil con el objetivo de obligarlo a detenerse, pero el conductor aceleró bruscamente e impactó con el paragolpes trasero derecho del patrullero antes de darse a la fuga por la Ruta Provincial N.º 16 en dirección a Río Negro.

Inmediatamente se inició una persecución, mientras desde la dependencia policial se alertaba por radio a otros móviles, al puesto policial del Paralelo 42 y a la Comisaría 12.ª de El Bolsón, que montó un operativo para interceptar el vehículo.

La persecución concluyó en un domicilio ubicado sobre calle Pastorino al 1700, en El Bolsón. Al llegar al lugar, los ocupantes descendieron rápidamente del automóvil e ingresaron a una vivienda, donde intervino personal Policíal que concretó el procedimiento e identificó a las tres personas involucradas, todas mayores de edad.

Posteriormente, personal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial realizó el test de alcoholemia al conductor, cuyo resultado fue positivo, registrando 1,13 gramos de alcohol por litro de sangre.

Desde la Policía se informó además que el vehículo no fue secuestrado.

Por disposición del Ministerio Público Fiscal se ordenó llevar adelante una inspección ocular del recorrido realizado durante la persecución, el relevamiento de cámaras de seguridad y la notificación de la imputación correspondiente por los delitos que se investigan a las personas involucradas.

La causa quedó en manos de la Justicia, que continuará con las actuaciones para determinar las responsabilidades penales derivadas del episodio.