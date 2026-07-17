Investigan la muerte de Ricardo Dreher : esperan el resultado de la autopsia para determinar las causas



La Policía de Río Negro y el Ministerio Público Fiscal avanzan en la investigación para esclarecer las circunstancias que derivaron en la muerte del vecino de El Bolsón, Ricardo Dreher, quien permanecía internado en Bariloche luego de sufrir un grave golpe en la cabeza. La causa se encuentra bajo estricta reserva mientras se realizan las pericias correspondientes y se aguarda el resultado de la autopsia. La Policía de Río Negro y el Ministerio Público Fiscal avanzan en la investigación para esclarecer las circunstancias que derivaron en la muerte del vecino de El Bolsón, Ricardo Dreher, quien permanecía internado en Bariloche luego de sufrir un grave golpe en la cabeza. La causa se encuentra bajo estricta reserva mientras se realizan las pericias correspondientes y se aguarda el resultado de la autopsia.





La titular de la Comisaría 12ª, subcomisario Gabriela Campillay, confirmó que la Policía tomó intervención , cuando fue informada de que una persona había sido trasladada desde El Bolsón hacia un centro asistencial de San Carlos de Bariloche con una severa lesión craneal.





"Recibimos un comunicado informando sobre una persona lesionada que había sido derivada desde esta localidad a Bariloche a raíz de un fuerte golpe en la cabeza", explicó la jefa policial.





A partir de esa información, personal de la Comisaría 12 inició de inmediato una investigación para reconstruir cómo se produjo el hecho. Según detalló Campillay, en un primer momento se indicó que el hombre había sufrido una caída, por lo que comenzaron las actuaciones correspondientes para establecer con precisión las circunstancias en que ocurrió.





La investigación, que se desarrolla en forma conjunta entre la Fiscalía local y la Dirección de Investigaciones, permitió determinar que la caída se habría producido por una escalera de aproximadamente doce escalones, ubicada en la salida de un local donde se expenden bebidas alcohólicas.





"Nosotros iniciamos las actuaciones para establecer cuál fue el motivo por el cual terminó lesionado. Posteriormente, al avanzar con la investigación, pudimos determinar que la caída había sido desde una escalera de doce escalones", señaló la subcomisario.





La funcionaria remarcó que, debido al estado de la causa, rige el secreto de sumario, motivo por el cual no pueden brindarse mayores precisiones respecto de las diligencias que se están llevando adelante ni de las hipótesis que analiza la Justicia.





"Todo forma parte del secreto de sumario. La investigación continúa en manos de la Fiscalía local junto con la Dirección de Investigaciones, por lo que no podemos revelar mayores detalles", indicó.





Campillay también confirmó que Ricardo Dreher falleció mientras permanecía internado y expresó sus condolencias a sus familiares y seres queridos.





"Es muy lamentable para la familia todo lo que está pasando. Les hago llegar mi más sentido pésame en este difícil momento", manifestó.





Finalmente, informó que durante la jornada se realizará la autopsia en San Carlos de Bariloche, una medida considerada clave para determinar con precisión la causa del fallecimiento y aportar elementos fundamentales a la investigación judicial.





Mientras tanto, la Policía y la Fiscalía continúan reuniendo pruebas y tomando testimonios para reconstruir los hechos y establecer con exactitud qué ocurrió con Ricardo Dreher . Hasta tanto no concluyan las pericias y los informes forenses, las autoridades evitaron formular hipótesis y reiteraron que la investigación permanece bajo reserva para preservar el normal desarrollo de la causa.