La empresa que limpió los restos del incendio de La Anónima sufrió un grave siniestro en su galpón. Cipolletti

La empresa contratada para retirar y tratar los residuos que quedaron tras el incendio del depósito de La Anónima atravesó ahora una emergencia en sus propias instalaciones. Un galpón de la firma Crisalis, ubicado en el barrio Villa Alicia de Cipolletti, fue alcanzado por un incendio de grandes dimensiones que demandó un amplio operativo durante la madrugada.





El siniestro comenzó minutos antes de la medianoche de este lunes en el predio situado en la esquina de General Paz y San Lorenzo. Las llamas tomaron rápidamente el galpón y pudieron observarse desde distintos puntos de la ciudad.





Vecinos del sector aseguraron que el fuego alcanzó una altura considerable durante los primeros minutos. Además, una espesa columna de humo cubrió la zona y el olor a quemado llegó a diferentes barrios de Cipolletti.

Seis dotaciones trabajaron para controlar las llamas

La magnitud del incendio obligó a convocar seis dotaciones de Bomberos Voluntarios de Cipolletti, Fernández Oro, Cinco Saltos y Centenario.





También participaron efectivos policiales, agentes de Protección Civil y personal municipal. Camiones cisterna de la Municipalidad fueron enviados al lugar para garantizar el abastecimiento de agua durante el combate contra las llamas.





Como medida preventiva, las autoridades interrumpieron la circulación vehicular sobre la avenida General Paz mientras se desarrollaba el operativo. La niebla que cubría la ciudad durante la madrugada complicó aún más la visibilidad en los alrededores del predio.





Después de varias horas de trabajo, cerca de las 2 de la madrugada, los bomberos lograron contener el incendio dentro del galpón. Luego comenzaron las tareas de enfriamiento para evitar que se reavivaran focos entre los materiales afectados.





Hasta el momento no se informó oficialmente qué productos o elementos estaban almacenados dentro de las instalaciones. Tampoco se determinaron las causas que dieron inicio al fuego.

No hubo heridos ni riesgo para las viviendas cercanas

El oficial Nicolás Pita, del Destacamento 114 del barrio El Manzanar, informó que la emergencia fue advertida a través de un llamado recibido por la Central de Emergencias 109.





El efectivo confirmó que no hubo personas heridas como consecuencia del incendio. También indicó que las llamas pudieron ser contenidas dentro de los límites del predio y que las viviendas cercanas no estuvieron en riesgo.





La rápida intervención de los equipos de emergencia permitió evitar que el fuego se propagara hacia construcciones linderas, pese a la intensidad que presentaba el incendio durante los primeros momentos.





La firma había trabajado en el depósito de La Anónima

Crisalis había cobrado notoriedad semanas atrás, luego de ser contratada para retirar y tratar los residuos acumulados en el depósito de La Anónima que fue destruido por un incendio a comienzos de junio.





Aquel siniestro fue uno de los más importantes registrados durante el año en Cipolletti y provocó graves daños en las instalaciones de la empresa supermercadista.





Pocas semanas después de aquella intervención, el fuego afectó un galpón perteneciente a la propia firma encargada de trabajar sobre los restos del depósito.





Por el momento, no existe información oficial que relacione ambos episodios. Las causas del incendio en Villa Alicia serán investigadas mediante peritajes, que podrán comenzar cuando terminen las tareas de enfriamiento y los especialistas puedan ingresar al edificio sin riesgos.

Un depósito de Crisalis se incendió durante la madrugada en el barrio Villa Alicia de Cipolletti. Seis dotaciones trabajaron durante horas y no hubo heridos.