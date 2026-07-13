Río Negro impulsa 121 obras con una inversión mayor a $25.945 millones

En una provincia ordenada y previsible, la obra pública se planifica con una mirada federal. A través del programa de obras delegadas, el Ministerio de Obras y Servicios Públicos financia proyectos que son ejecutados por los municipios, una modalidad que agiliza las respuestas a las necesidades de cada comunidad, impulsa la infraestructura local y promueve la actividad económica en todo el territorio.





Sobre este despliegue territorial, el Ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, destacó: "Siguiendo con la línea que nos marca el Gobernador Alberto Weretilneck, para nosotros no hay Municipios de primera o de segunda, trabajamos con todos por igual escuchando sus demandas, porque son ellos los que conocen las necesidades de su localidad y, de esta manera, poder mejorar con obras y servicios cada Municipio".

El Gobierno de Río Negro ejecuta 121 obras en 35 localidades, a través del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, con una inversión superior a $25.945 millones destinada a proyectos de urbanización, infraestructura comunitaria y servicios básicos en toda la provincia.

En el mismo sentido, el funcionario agregó: "Para nosotros es fundamental esta premisa para que las y los vecinos puedan tener una mejor calidad de vida".

En la actualidad, el programa contabiliza un total de 121 obras distribuidas a lo largo y ancho de 35 localidades. En este universo de intervenciones, los trabajos de Urbanización y la construcción o mejora de Edificios Públicos se posicionan como las principales obras que demandan los mandatarios municipales para atender las necesidades urgentes de cada comunidad.

Para sostener este volumen de trabajo, el Gobierno de Río Negro destina una inversión total que supera los $25.945 millones, con recursos propios, para garantizar el crecimiento de las ciudades y parajes.





El despliegue territorial contempla proyectos de diversa índole para cubrir todas las necesidades. El análisis estadístico sobre el tipo de obras solicitadas por los intendentes refleja cuáles son las demandas más urgentes:





• Urbanización (35,8%): Con 43 obras, representa la mayor demanda del programa, e incluye la construcción de cordones cuneta, veredas, pavimentación y mejora de paseos peatonales.





• Edificios Públicos (15%): Con 18 obras, los municipios priorizan la modernización y construcción de nuevas dependencias, como centros comunitarios, sedes policiales y centros de monitoreo del 911.





• Agua y Saneamiento (14,2%): Con 17 proyectos ejecutados, las redes cloacales, conexiones domiciliarias y cisternas de agua potable resultan vitales para el cuidado del ambiente.





• Deportiva (6,7%): La infraestructura suma 8 obras ligadas a playones multideportivos, iluminación de canchas y gimnasios municipales.





• Salud (6,7%): Con 8 intervenciones destinadas a refacciones y ampliaciones en hospitales y centros de atención primaria.





• Educación (6,7%): Suma 8 proyectos orientados a la mejora de establecimientos escolares, playones y reparación de techos.





• Espacio Público (5%): Representa un total de 6 obras enfocadas en plazas y parques para la recreación.





• Transporte (3,3%): Abarca 4 obras centrales ligadas a las terminales de ómnibus.





• Vial (2,5%): Suma 3 proyectos estratégicos, como construcción de puentes y alumbrado sobre rutas.





• Turismo (1,7%) y Gas (1,7%): Con 2 obras por cada rubro, destinadas a potenciar los atractivos locales y dotar de servicios esenciales frente al frío.

• Eléctrica (0,8%): Representada por una obra específica de iluminación de plazas.Para asegurar el ritmo sostenido de la infraestructura, los expedientes presentan distintos niveles de avance. En relación a este cúmulo de proyectos, 85 obras ya se encuentran finalizadas, por lo cual los vecinos de diversas comunidades ya disfrutan de los nuevos beneficios. En paralelo, 23 intervenciones se mantienen en plena ejecución, mientras que los restantes trabajos se encuentran próximos a iniciar.