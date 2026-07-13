El relato del hombre que filmó cuando un bisonte levantó por el aire a una persona en Estados Unidos

Un hombre sufrió lesiones de gravedad y permanece en estado crítico tras ser levantado por el aire por un bisonte en el Parque Nacional de Yellowstone, en Estados Unidos. El incidente quedó registrado en un video filmado por un fotógrafo profesional veterano del Ejército.





El hecho se produjo en el camping Bridge Bay, al sur de Fishing Bridge. En la grabación se puede ver al bisonte acostado en el pasto mientras un hombre y una joven caminaban por el parque. Cuando vieron al animal, decidieron sacarle unas fotos para tener de recuerdo.

Qué dijo el fotógrafo que capturó el violento hecho

Mike MacLeod, fotógrafo profesional de Bozeman, Montana, realizaba tomas documentales en las inmediaciones del predio de carpas cuando el ejemplar macho irrumpió en el perímetro destinado al uso público.





"El bisonte lo enganchó con su cuerno izquierdo en la cadera y lo lanzó al aire. Hizo un giro perfecto y aterrizó de lado”, manifestó MacLeod al sitio de Cowboy State Daily.





El fotógrafo contó que “solo intentaba grabar imágenes impactantes de ese bisonte enfurecido”. “Jamás habría predicho que algo así sucedería”, argumentó.





MacLeod estaba acampando cuando su esposa le señaló a un bisonte macho que entraba en la zona. Tomó su cámara y comenzó a fotografiarlo desde una distancia segura.





“Empezó a caminar por el campamento”, dijo MacLeod. “Se acercaba a un grupo de niños que estaban tomando fotos con sus teléfonos celulares desde una buena distancia, y entonces el búfalo embistió contra ellos”, recordó.





Cuando el bisonte embistió, los niños se dispersaron a salvo. Pero el bisonte aún no había terminado. Fue entonces cuando McLeod comenzó a filmar. “Antes era fotógrafo de combate en el Ejército”, dijo. “Ya veía venir esto”, añadió.





MacLeod contó que el bisonte no paraba de correr por el campamento, mientras los demás campistas se gritaban unos a otros para alertarse del peligro. Al cabo de un rato, el bisonte encontró un trozo de tierra donde revolcarse. Entonces apareció la víctima.





“Ni siquiera estaban en esa zona de acampada. Estaban caminando por la carretera, bastante lejos del bisonte, cuando este empezó a correr hacia ellos”, dijo McLeod.

La víctima y su nieto se encontraban a una distancia que incluso el Servicio de Parques Nacionales consideraría segura, al menos a 100 metros del bisonte.





“Estaba sentado en el polvo, como hacen los bisontes, con la cabeza hacia la carretera”, indicó MacLeod. Y agregó: “Cuando el bisonte empezó a levantarse, el abuelo pensó: ‘Vale, es hora de irnos’, y se alejaron detrás de esos árboles”.





Entonces apareció una camioneta blanca. “El conductor vio lo que estaba pasando y siguió adelante. El bisonte se dirigió entonces hacia donde estos dos se escondían entre los árboles”, dijo MacLeod.





El animal se abalanzó sobre los árboles y persiguió a sus víctimas. El menor logró escapar, pero su abuelo no tuvo tanta suerte. “Dio una voltereta perfecta y aterrizó de costado. El bisonte medía al menos 1,80 metros de altura, y (la víctima) estaba varios metros por encima de él”, remarcó.





Cómo ejecutaron el rescate de la víctima

Tras el ataque, siempre de acuerdo con el relato del fotógrafo, el bisonte permaneció varios segundos junto al hombre herido, lo que dificultó el auxilio. Sin embargo, un grupo de visitantes comenzó a gritar y a correr hacia el animal para distraerlo, logrando que se alejara y permitiera la asistencia de la víctima.





“Tenía que llamar la atención del bisonte. Tenía mucho miedo de que embistiera al hombre que estaba en el suelo, así que dejé de grabar y corrí hacia el bisonte, grité fuerte e intenté parecer lo más grande e intimidante posible”, aseguró.





Siguiendo el ejemplo de MacLeod, otros observadores hicieron lo mismo y corrieron hacia el bisonte. Eso bastó para que huyera. “Realmente despegó cuando se fue”, dijo MacLeod.





Luego, todos corrieron hacia la víctima. Sentía mucho dolor, sobre todo en las caderas y en la pierna sobre la que cayó, pero el fotógrafo y los demás no pudieron ver ninguna lesión externa.





“Un hombre le sujetó la mano. Otro puso seguridad en el exterior para asegurarse de que el bisonte no regresara. Una mujer en un coche estaba hablando por teléfono con el 911”, evocó.





Pocos minutos después, equipos médicos del Parque Nacional de Yellowstone llegaron al lugar y trasladaron al turista a un centro de salud.





Heridas de gravedad y estado crítico: como se encuentra la víctima

MacLeod comentó que se contactó con el nieto de la víctima, quien le dijo que su abuelo “tiene heridas bastante graves y aún no está fuera de peligro”.





“Estaba muy preocupado y quería ver el video para asegurarse de que no fuera su culpa”, dijo MacLeod. “En el video se ve claramente que no es su culpa. Se nota desde el principio”, explicó.





Lo que más llamó la atención de MacLeod en el incidente del viernes fue que nadie tuvo la culpa. “No vi a nadie acercándose”, dijo. “La gente gritaba: ‘¡Cuidado, viene un bisonte!’, y mantuvieron la distancia. Fueron muy respetuosos”, destacó.





“Llevo tiempo cerca de bisontes, pero esto fue realmente extraño. ¿Por qué eligió a esos dos? Había muchísima gente alrededor, y la mayoría estaba más cerca y detrás de los bisontes. Fue realmente extraño”, subrayó.





Un comportamiento inusual del bisonte y la distancia de seguridad

Desde el Servicio de Parques Nacionales recordaron que los bisontes son animales salvajes e impredecibles, que pueden llegar a pesar cerca de 900 kilos y correr hasta tres veces más rápido que una persona.





Por ese motivo, las autoridades recomiendan mantenerse al menos a 23 metros de distancia de estos animales y evitar cualquier intento de acercamiento, ya que una reacción inesperada puede provocar lesiones graves o incluso ser fatal.





Sin embargo, las mismas fuentes explicaron que la época de apareamiento de los bisontes, o temporada de cría, que se extiende de junio a septiembre, está comenzando y los bisontes machos se llenan de energía y agresividad al competir por la dominancia y las hembras.





Este es el segundo incidente entre humanos y bisontes en Yellowstone en 2026. El primero ocurrió el 26 de junio, cuando un niño de 12 años resultó herido cerca de Mud Volcano, al norte de Fishing Bridge.

Un veterano del Ejército capturó en video la violenta embestida de un ejemplar macho hacia un hombre mayor que caminaba junto un joven en un campamento.Fue en ese momento cuando el bisonte se levantó y corrió hacia ellos. Mientras el chico logró ponerse a salvo, el hombre quedó atrapado entre los árboles después de intentar concretar una huida. El animal lo alcanzó, lo levantó con uno de sus cuernos y lo lanzó a unos 2,4 metros de altura antes de que impactara contra el suelo.