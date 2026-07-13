La genética rionegrina se exhibirá en Palermo y las rurales de primavera

La genética ganadera de Río Negro volverá a ocupar un lugar destacado en las principales exposiciones del país. La participación provincial comenzará este jueves en la Exposición Rural de Palermo, que se desarrollará del 16 al 26 de julio, y continuará durante septiembre y octubre con las tradicionales rurales de Río Colorado, Viedma, General Conesa, Choele Choel y Alto Valle.





Estos encuentros constituyen algunos de los espacios más importantes para exhibir reproductores, intercambiar conocimientos, generar oportunidades comerciales y mostrar los avances alcanzados por una actividad que en los últimos años experimentó un marcado crecimiento en Río Negro.





El Ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, destacó que "cada exposición rural permite mostrar el trabajo que realizan los productores durante todo el año, pero también los resultados de una estrategia provincial que viene consolidando el crecimiento de la ganadería rionegrina. Hoy llegamos a estas muestras con más producción, más genética, más agregado de valor y con nuevos proyectos que nos permiten pensar en una expansión productiva para los próximos años".





"Detrás de cada animal que sale a pista hay años de trabajo, inversión e incorporación de tecnología, pero también una política pública que se sostuvo en el tiempo. El Programa Ganadero Bovino comenzó en 2006 y fue relanzado en 2013 a través del Decreto N° 335/13. Esa continuidad, una de las más importantes que ha tenido la provincia en materia productiva, permitió generar confianza, acompañar a los productores y construir una ganadería que hoy muestra resultados concretos en cada exposición rural", agregó.





Por su parte, el Secretario de Ganadería, Tabaré Bassi, señaló que "la mejora genética que hoy vemos en las exposiciones es el resultado de muchos años de trabajo conjunto entre productores, cabañas, sociedades rurales, instituciones y el Estado provincial. Río Negro logró construir una ganadería más eficiente, con mejores índices productivos y con una genética cada vez más adaptada a las condiciones de la Patagonia".





"Que la provincia vuelva a ser sede de las Nacionales Patagónicas es también un reconocimiento al trabajo que viene realizando el sector. Son espacios donde se pone en valor la calidad genética alcanzada y el crecimiento que ha tenido la actividad ganadera en toda la región", sostuvo.





La evolución de la actividad queda reflejada en los principales indicadores del sector. En poco más de una década, Río Negro pasó de contar con 400.000 a 700.000 cabezas bovinas, prácticamente duplicando su stock ganadero. En ese mismo período, la eficiencia reproductiva creció del 52% al 62%, mientras que los animales terminados dentro de la provincia se multiplicaron por cinco.





El agregado de valor también mostró avances significativos. La faena bovina aumentó un 70% y actualmente alcanza unas 170.000 cabezas anuales. A su vez, el número de cabañas dedicadas al mejoramiento genético pasó de 10 a 25 establecimientos, consolidando una base productiva que hoy abastece de genética adaptada a distintos sistemas ganaderos de la Patagonia.





Los resultados también se reflejan en la actividad reciente. Durante el primer trimestre de 2026, mientras la faena vacuna nacional registró una caída cercana al 7,5%, Río Negro mostró un crecimiento del 7%, con más de 38.900 cabezas procesadas.





A estos indicadores se suma una nueva etapa de desarrollo vinculada a los proyectos de ampliación de áreas bajo riego que impulsa la provincia con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Las iniciativas previstas permitirán incorporar nuevas superficies productivas, aumentar la disponibilidad de forraje y generar mejores condiciones para la recría y terminación de animales.





Con este escenario, las exposiciones de Palermo y las rurales de primavera volverán a convertirse en una vidriera para mostrar el potencial de la genética patagónica y el presente de una ganadería que continúa creciendo, incorporando valor agregado y generando nuevas oportunidades para los productores de Río Negro.





El calendario de exposiciones continuará con la Rural de Río Colorado (5 y 6 de septiembre), Viedma (12 y 13 de septiembre), que volverá a ser sede de la Nacional Patagónica Angus; General Conesa (19 y 20 de septiembre), donde se realizará la Nacional Patagónica Hereford; Choele Choel (26 y 27 de septiembre) y Alto Valle (3 y 4 de octubre).

La provincia participará desde este jueves en la Exposición Rural de Palermo y luego recorrerá las principales muestras ganaderas de primavera en Río Negro. Productores y cabañas exhibirán el crecimiento de la genética bovina rionegrina, resultado de años de trabajo.