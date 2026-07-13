Dos menores fueron demorados tras una persecución luego de intentar robar una motocicleta en El Bolsón



Un rápido accionar del personal de la Unidad 12 de Policía de El Bolsón permitió frustrar el robo de una motocicleta y derivó en una persecución que culminó con la demora de dos menores de edad, quienes estarían involucrados en el intento de sustracción del rodado. Así lo confirmó la titular de la dependencia, la subcomisario Gabriela Campillay, al brindar detalles sobre este y otros hechos delictivos que fueron esclarecidos en los últimos días. Un rápido accionar del personal de la Unidad 12 de Policía de El Bolsón permitió frustrar el robo de una motocicleta y derivó en una persecución que culminó con la demora de dos menores de edad, quienes estarían involucrados en el intento de sustracción del rodado. Así lo confirmó la titular de la dependencia, la subcomisario Gabriela Campillay, al brindar detalles sobre este y otros hechos delictivos que fueron esclarecidos en los últimos días.





Según explicó la jefa policial, el hecho ocurrió durante la madrugada del jueves 9 de julio, alrededor de las 5:16, cuando el sistema de emergencias 911 recibió el llamado de una vecina que alertó sobre movimientos sospechosos en el exterior de su vivienda.





La mujer manifestó que, tras escuchar ruidos, se asomó por una ventana y observó a dos jóvenes intentando llevarse una motocicleta perteneciente a una persona que alquila un departamento en ese domicilio.





De inmediato, efectivos de la Unidad 12 se dirigieron al lugar y comprobaron que la motocicleta había sido movida de su posición original y se encontraba sobre la vereda, preparada aparentemente para ser sustraída. Sin embargo, el robo no llegó a concretarse debido a que los sospechosos advirtieron que habían sido descubiertos por la propietaria del inmueble, por lo que abandonaron el rodado y escaparon del lugar.





Campillay indicó que, pocos minutos después, personal que monitoreaba la situación recibió un nuevo aviso sobre la presencia de dos jóvenes que se movilizaban en una motocicleta con características coincidentes a las aportadas por la denunciante, en inmediaciones de una escuela de la localidad.





Al arribar un móvil policial, los ocupantes del rodado advirtieron la presencia de los efectivos y emprendieron la fuga, dando inicio a una persecución que permitió avanzar rápidamente en la investigación y en el esclarecimiento del hecho.





La titular de la Unidad 12 destacó que la rápida comunicación de la vecina al 911 y la inmediata intervención policial fueron determinantes para impedir el robo y lograr identificar a los presuntos autores, quienes resultaron ser menores de edad.





La investigación continúa con intervención de la Justicia, mientras se realizan las diligencias correspondientes para determinar la participación de ambos jóvenes en este y otros hechos similares registrados recientemente en la localidad.

La Policía de Río Negro continúa investigando el robo de 4 millones de pesos y 300 dolares, ocurrido en una camioneta Volkswagen Amarok estacionada en las inmediaciones de un domo de vigilancia del 911. La subcomisario Gabriela Campillay confirmó que la División de Investigaciones trabaja sobre imágenes de las cámaras de seguridad, en las que se observa con claridad al hombre que abrió el vehículo y posteriormente se retiró con una suma cercana a los cuatro millones de pesos, elementos que serán clave para avanzar en la identificación del autor del hecho.





La subcomisario Gabriela Campillay remarcó además la importancia de que los vecinos alerten de inmediato al sistema de emergencias ante cualquier situación sospechosa, ya que esa colaboración resulta fundamental para que la Policía pueda actuar con rapidez y prevenir la comisión de delitos.