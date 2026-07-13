Río Negro superó las 100.000 dosis aplicadas contra la gripe

El Ministerio de Salud superó las 100.000 dosis aplicadas contra la gripe en el marco de la campaña de vacunación antigripal 2026. Con un total de 101.090 vacunas registradas en toda la provincia, la cobertura alcanzada se ubica por encima de la prevista para esta etapa del año.





De acuerdo con los datos consolidados por el Departamento de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles, registrados en el sistema nacional NOMIVAC entre el 23 de febrero y el 29 de junio, la provincia aplicó el 76,64% de las 131.900 dosis recibidas para la campaña.





El avance de la vacunación supera ampliamente la cobertura esperada para esta época del año. Mientras la meta técnica prevista para junio era del 43,9%, Río Negro alcanzó un 92,43% de cumplimiento sobre los objetivos establecidos para esta etapa de la campaña.





Del total de vacunas aplicadas, 93.619 correspondieron a dosis para personas adultas, lo que representa una utilización del 75,32% de las disponibles para ese grupo. En tanto, se administraron 7.471 dosis pediátricas, alcanzando un 98,3% de utilización de las vacunas destinadas a niñas y niños.





Cuidado preventivo y protección colectiva

Esta estrategia tiene como propósito central reducir drásticamente las complicaciones, hospitalizaciones, secuelas y muertes ocasionadas por la infección del virus de la influenza en las poblaciones de riesgo de la provincia.





Al respecto, el balance por grupos priorizados a nivel provincial arrojó los siguientes números de dosis aplicadas:





· Personas mayores de 65 años: 40.434 dosis.





· Personas de 2 a 64 años con factores de riesgo: 39.561 dosis.





· Personal de Salud: 9.970 dosis.





· Niños de 6 a 24 meses (Primeras dosis y dosis únicas): 5.594 dosis (alcanzando un 60,4% de cobertura en este segmento).





· Embarazadas: 3.331 dosis (lo que representa un destacado 73,5% de cobertura en las zonas bajo programa).





· Niños de 6 a 24 meses (Segunda dosis): 1.877 dosis.





· Personas puérperas: 323 dosis.





El desempeño en las Regiones Sanitarias

El informe del Ministerio pone en relieve el masivo despliegue de los distintos Áreas Programa distribuidos en las geografías rionegrinas. En términos de volumen absoluto de dosis registradas en todos los grupos de riesgo combinados, las localidades de mayor densidad lideraron la carga administrativa: General Roca con 20.280 dosis se ubicó a la cabeza, seguido por Bariloche con 15.767 aplicaciones, Cipolletti con 11.113 y la capital provincial, Viedma, con 10.151 vacunas aplicadas.





Recordatorio de vacunación e indicaciones vigentes

Desde la cartera sanitaria recordaron a la población que la campaña continúa abierta en los vacunatorios y centros de salud de los 36 hospitales de la provincia.





Se reitera que las personas mayores de 65 años no requieren de ningún tipo de indicación médica para acercarse a recibir la dosis antigripal, y que los equipos aprovechan el contacto para evaluar el estado de la vacuna contra el Neumococo.





Por su parte, quienes tengan entre 2 y 64 años con comorbilidades deben asistir con la documentación que acredite la existencia de enfermedades preexistentes.





Para las personas embarazadas, se remarca la vital importancia de aplicarse la dosis antigripal y contra el COVID-19 en cualquier trimestre de la gestación, sumando la vacuna triple bacteriana acelular (dTpa) a partir de la semana 20 y el esquema contra el virus sincicial respiratorio (VSR) entre las semanas 32 y 36.

La campaña de vacunación antigripal continúa con un alto nivel de cobertura en toda la provincia. El Ministerio de Salud ya aplicó más de 100.000 dosis y registra un avance superior al previsto para esta etapa del año.