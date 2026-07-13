

Un llamativo siniestro vial ocurrido durante la madrugada del sábado movilizó a los Bomberos Voluntarios de El Bolsón, luego de que un automóvil terminara sobre la vereda en la intersección de avenida San Martín y Santa Clara de Asís. El hecho, registrado alrededor de la 1:50, dejó como saldo al conductor con un fuerte golpe en la cabeza y obligó a su traslado al Hospital de Área de El Bolsón para recibir atención médica. Un llamativo siniestro vial ocurrido durante la madrugada del sábado movilizó a los Bomberos Voluntarios de El Bolsón, luego de que un automóvil terminara sobre la vereda en la intersección de avenida San Martín y Santa Clara de Asís. El hecho, registrado alrededor de la 1:50, dejó como saldo al conductor con un fuerte golpe en la cabeza y obligó a su traslado al Hospital de Área de El Bolsón para recibir atención médica.





La información fue confirmada por la segunda jefa del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios, Soledad Millaleo, quien realizó un balance de las intervenciones desarrolladas por la institución durante el fin de semana. Según explicó, al recibir el alerta se despachó una dotación hacia el lugar del incidente y, al arribar, los bomberos encontraron un vehículo que había protagonizado un despiste por causas que aún no pudieron ser determinadas.





Millaleo indicó que tanto el conductor como su acompañante fueron asistidos en el lugar, aunque el automovilista presentaba un importante traumatismo en la cabeza, motivo por el cual fue derivado al hospital para una evaluación más exhaustiva.





Respecto a la mecánica del accidente, la segunda jefa señaló que no fue posible establecer qué originó el despiste. Tampoco hubo precisiones por parte de los ocupantes sobre las circunstancias en las que ocurrió el siniestro. De acuerdo con lo observado por el personal de emergencia, el vehículo circulaba en sentido desde la zona del Paralelo hacia el centro de El Bolsón y terminó sobre la vereda, generando sorpresa entre quienes tomaron conocimiento del hecho debido al lugar donde finalizó su recorrido.





Hasta el momento no trascendieron mayores detalles sobre las causas del accidente ni sobre el estado de salud actualizado del conductor, mientras las actuaciones correspondientes quedaron a cargo de las autoridades competentes.