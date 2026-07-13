El blues vuelve a sonar con fuerza en El Bolsón: más de 20 músicos impulsan una noche para mantener vivo el género





Con el objetivo de fortalecer la escena cultural de la Comarca Andina y generar un espacio de encuentro para músicos y amantes del blues, un grupo de artistas de El Bolsón llevará adelante una gran "Noche de Blues" el próximo viernes 17 de julio, a las 21 horas, en la Casa del Bicentenario. La iniciativa, encabezada por el músico Fran Cook, reunirá a más de una veintena de artistas en un espectáculo que busca rendir homenaje a la historia del género y, al mismo tiempo, sentar las bases para futuras ediciones.





Durante una entrevista, Cook explicó que la propuesta nació a partir de la necesidad que tienen los artistas locales de seguir expresándose, especialmente en una época del año marcada por la estacionalidad que afecta a toda la actividad cultural. En ese contexto, destacó que el espectáculo no persigue fines comerciales, sino que el valor de la entrada tendrá como único objetivo recaudar fondos para organizar nuevas ediciones del ciclo y ampliar la participación de músicos de toda la comarca.





El artista señaló que la idea es convertir esta primera experiencia en el comienzo de un proyecto que crezca con el tiempo, incorporando en futuras presentaciones a otros intérpretes de la región. En esta oportunidad participarán músicos provenientes del rock, el jazz, el blues y otros estilos, quienes compartirán escenario interpretando exclusivamente clásicos y composiciones del género que dio origen a buena parte de la música popular contemporánea.





Entre los guitarristas confirmados para esta primera edición mencionó a Jerry Luvones, Leo Ramoni, Michael Francis Cook , entre otros artistas que conformarán una verdadera reunión de talentos locales. La propuesta apunta a recrear el espíritu de aquellas históricas noches de blues, donde la improvisación, la emoción y la pasión por la música eran protagonistas.





Cook también remarcó que el evento tendrá un fuerte componente de homenaje para el recordado "Negro" Fontenla, histórico difusor del blues en la región, quien durante muchos años impulsó el género desde Radio Nacional y FM Alas, además de organizar numerosos encuentros musicales. "Es recoger el guante y continuar el legado que esos viejos nos dejaron en la comarca", expresó el músico, destacando la importancia de mantener viva esa tradición.





Consultado sobre la vigencia del blues, Cook fue categórico al afirmar que el género está lejos de desaparecer. "El blues nunca morirá", sostuvo, recordando que nació a fines del siglo XIX en los campos de algodón del Mississippi, cuando los esclavos afroamericanos transformaban el sufrimiento, la injusticia y la esperanza en canciones interpretadas únicamente con sus voces y su alma, mucho antes de contar con instrumentos musicales.





Además, recordó que el blues surgió como una expresión de protesta y resistencia frente a las condiciones de vida de la época, convirtiéndose con el paso del tiempo en una de las raíces fundamentales de la música moderna. "Hoy nosotros lo llevamos adelante con muchísimo amor y muchísimo cariño", aseguró.





Finalmente, Fran Cook invitó a toda la comunidad de El Bolsón y la Comarca Andina a sumarse a esta primera edición de la Noche de Blues, asegurando que el público podrá disfrutar de un espectáculo de primer nivel gracias a la calidad de los músicos locales. La expectativa de los organizadores es que este encuentro marque el inicio de un ciclo cultural permanente que permita seguir fortaleciendo la escena musical de la región y mantener viva la esencia de un género que, como aseguran sus protagonistas, sigue más vigente que nunca.