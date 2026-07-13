Johnny Pérez destacó el trabajo colectivo de la Selección Argentina antes de la semifinal



La Selección Argentina logró ubicarse nuevamente entre los cuatro mejores equipos del mundo y se prepara para afrontar un nuevo desafío decisivo frente a Inglaterra, en un encuentro que se disputará el miércoles y que definirá a uno de los finalistas del Mundial. En la previa del compromiso, el reconocido entrenador y director técnico nacional Johnny Pérez analizó el presente del seleccionado, el trabajo desarrollado por el cuerpo técnico y la manera en la que el equipo debería afrontar un partido cargado de expectativas. La Selección Argentina logró ubicarse nuevamente entre los cuatro mejores equipos del mundo y se prepara para afrontar un nuevo desafío decisivo frente a Inglaterra, en un encuentro que se disputará el miércoles y que definirá a uno de los finalistas del Mundial. En la previa del compromiso, el reconocido entrenador y director técnico nacional Johnny Pérez analizó el presente del seleccionado, el trabajo desarrollado por el cuerpo técnico y la manera en la que el equipo debería afrontar un partido cargado de expectativas.





Pérez sostuvo que Argentina se ganó el respeto de sus rivales a partir del rendimiento alcanzado durante la competencia y, principalmente, por el trabajo realizado desde la conducción técnica. En ese sentido, destacó la aparición y consolidación de un entrenador que logró sorprender favorablemente y que, acompañado por un cuerpo técnico preparado, consiguió colocar nuevamente al seleccionado nacional en una instancia decisiva.





“Yo creo que el respeto se lo ha ganado Argentina a través de un técnico que dio una sorpresa grata para todos, con una aparición impresionante y con un cuerpo técnico que está a la altura”, señaló el entrenador durante la entrevista.





Uno de los aspectos centrales remarcados por Johnny Pérez fue el funcionamiento colectivo del equipo de trabajo que conduce a la Selección. Para el técnico, el fútbol actual dejó atrás la figura del entrenador que toma todas las decisiones de manera individual y avanzó hacia estructuras más amplias, integradas por profesionales capaces de aportar diferentes miradas y conocimientos.





Según explicó, la diversidad de opiniones dentro de un cuerpo técnico permite enriquecer la planificación, analizar con mayor profundidad a los rivales y encontrar distintas respuestas ante las situaciones que se presentan durante los partidos. Esa dinámica, a su entender, se encuentra claramente reflejada en el desempeño de Argentina.





“Se nota el trabajo en conjunto. Me parece que hoy la dirección técnica es eso. Se terminaron los técnicos individualistas. Hoy se tienen que formar grupos de trabajo con mayor diversidad de opiniones. Cuanto más trabajo existe, más rico termina siendo el resultado, y Argentina lo está demostrando”, afirmó Pérez.





El entrenador también fue consultado por las declaraciones del técnico argentino, quien buscó quitarle dramatismo y carga emocional al encuentro frente a Inglaterra al sostener que se trata simplemente de un partido de fútbol y que el equipo saldrá a jugar a la pelota, sin convertir el compromiso en una cuestión heroica.





Para Pérez, ese mensaje forma parte de una estrategia destinada a reducir la presión que habitualmente rodea a este tipo de encuentros. Una semifinal de un Mundial concentra una enorme expectativa deportiva y social, pero el desafío para el cuerpo técnico consiste en lograr que los jugadores puedan concentrarse exclusivamente en el juego, evitando que los antecedentes, la historia o los factores externos condicionen su rendimiento.





La postura del entrenador argentino apunta a trasladar tranquilidad al plantel, mantener el equilibrio emocional y preparar el partido desde una perspectiva estrictamente futbolística. El objetivo es que los jugadores ingresen al campo con responsabilidad, pero sin una carga adicional que pueda perjudicar la toma de decisiones o el funcionamiento colectivo.





Argentina llegará a la semifinal respaldada por el crecimiento mostrado durante el campeonato y por una identidad de juego que le permitió avanzar hasta quedar entre los cuatro mejores seleccionados del mundo. Para Johnny Pérez, ese recorrido no es producto de la casualidad, sino de una planificación sostenida, del compromiso de los futbolistas y de una conducción técnica que comprendió la importancia de trabajar de manera conjunta.





El enfrentamiento con Inglaterra representará una nueva prueba para un seleccionado que deberá sostener la concentración, controlar las emociones y ejecutar con precisión el planteo preparado durante los días previos. Más allá de la trascendencia del encuentro, Pérez valoró que desde el cuerpo técnico se intente mantener un clima de normalidad y transmitir la idea de que el partido debe resolverse dentro del terreno de juego.





La Selección Argentina afrontará así una nueva semifinal mundialista con la expectativa de alcanzar el encuentro decisivo. El análisis de Johnny Pérez deja como principal conclusión que el presente del equipo se apoya en una estructura sólida, un cuerpo técnico capacitado y una concepción moderna de la conducción, en la que el trabajo colectivo y la variedad de opiniones ocupan un lugar fundamental.