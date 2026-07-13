Se realizó un taller sobre manejo y producción de jabalí. El Hoyo



Con más de 25 participantes en el sum de Pedregoso de El Hoyo, se trabajaron las problemáticas asociadas al jabalí, control, manejo y enfermedades como la triquinosis y la realización de chacinados para futuros emprendedores. Con más de 25 participantes en el sum de Pedregoso de El Hoyo, se trabajaron las problemáticas asociadas al jabalí, control, manejo y enfermedades como la triquinosis y la realización de chacinados para futuros emprendedores.





La charla se dividió en tres ejes, especies exóticas, triquinosis, prevención y estadísticas y realización de chacinados.





Especies exóticas

Se habló sobre las problemáticas asociadas al jabalí en zona de cordillera, posibilidad de manejo, control y posible utilización de lo obtenido. El foco estuvo en el estado de situación de esta especie exótica invasora y cómo su crecimiento y dispersión poblacional genera amenazas sobre la biodiversidad, las actividades productivas, y la salud humana. Los principales receptores de este eje fueron los cazadores de jabalí.





El disertante fue Fernando Bersano, Médico Veterinario de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Chubut





Triquinosis

Especialistas explicaron la importancia de realizar los estudios correspondientes antes de consumir carne de cerdo y los riesgos que conlleva la enfermedad de la triquinosis. Se abordaron sus características, síntomas, formas de transmisión y medidas de prevención.





La triquinosis es una enfermedad zoonótica, se transmite de animales a personas, o viceversa. Es producida por un parásito que se aloja en los músculos de los cerdos y otros animales salvajes, como el jabalí y el puma. Se transmite a las personas consumiendo carne de cerdo cruda o mal cocida, sin el análisis previo.





Los disertantes fueron el Lic. Fabián Argel y el médico veterinario Juan Labandibar, del Dpto. Salud Ambiental UGD Zona Noroeste.





Chacinados

La charla práctica tuvo que ver con la realización de chacinados de jabalí, técnicas de jamón crudo, panceta, bondiola y salamines.





La elaboración requiere seguir pasos críticos como el troceado, picado, condimentado, embutido y curado o cocción. Es fundamental mantener una higiene estricta y controlar la temperatura para garantizar un producto inocuo y de calidad, evitando enfermedades como la triquinosis





El disertante fue Juan Pablo López de INTA Trelew.