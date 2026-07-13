LA MUNICIPALIDAD HABILITA UN CANAL DIRECTO PARA RECLAMOS, PEDIDOS Y SUGERENCIAS DE LOS VECINOS

La Municipalidad de El Bolsón informa a la comunidad que se encuentra disponible un canal directo de comunicación con la Coordinación de Gobierno, destinado a recibir reclamos, pedidos, consultas y sugerencias de los vecinos.





La iniciativa tiene como objetivo fortalecer el vínculo entre el Municipio y la comunidad, facilitando la recepción de inquietudes y permitiendo una respuesta más ágil y eficiente a las necesidades de cada barrio.





A través de este canal, los vecinos podrán informar situaciones relacionadas con servicios públicos, mantenimiento de espacios comunes, infraestructura urbana y otros temas de interés comunitario. Además, podrán acercar propuestas y sugerencias que contribuyan al desarrollo de la localidad.





Para comunicarse, deberán enviar un mensaje de WhatsApp al 2944 31-6643, detallando la situación y, en caso de ser necesario, adjuntando fotografías o información que permita una mejor gestión del pedido.





Desde el Municipio destacaron la importancia de la participación ciudadana como una herramienta fundamental para identificar necesidades y mejorar la calidad de los servicios que se brindan a la comunidad.





📱 Coordinación de Gobierno: 2944 31-6643

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