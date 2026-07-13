



Las juventudes rionegrinas tendrán un espacio propio dentro del Estado para expresarse, participar y formar parte de las decisiones. Con ese objetivo, el Gobierno de Río Negro puso en marcha la nueva Secretaría de Juventud, un área de alcance transversal que trabajará con los distintos organismos provinciales para transformar las necesidades de los jóvenes en respuestas concretas.

La joven viedmense Milagros Antonella Calvo, de 25 años, estará al frente del área como Secretaria de Juventud de la Secretaría de Estado de Juventud, Deporte y Cultura de Río Negro.

El anuncio fue realizado hoy por el Gobernador Alberto Weretilneck en sus redes sociales, quien destacó "Es una gran noticia para las y los jóvenes rionegrinos. Necesitábamos que las juventudes tuvieran un espacio desde donde puedan expresar sus ideas, plantear sus inquietudes, exigirnos y aportar su mirada sobre las políticas que la provincia debe impulsar para ellas y ellos. Con el liderazgo de Milagros y el compromiso de muchos otros jóvenes, vamos a construir propuestas concretas, realizables y pensadas desde la voz de las juventudes para seguir generando más oportunidades en Río Negro".



La creación de este nuevo organismo marca una nueva etapa en las políticas juveniles de la provincia, reflejada con la creación este año de la Secretaría de Estado de Juventud, Deporte y Cultura, a cargo de Nahuel Astutti.



No se trata solamente de generar propuestas destinadas a los jóvenes, sino de incorporarlos activamente en la construcción de esas políticas, reconocer su mirada y darles un lugar real en la toma de decisiones, con identidad y voz propia.







La Secretaría de Juventud será una herramienta transversal a todas las áreas del Gobierno provincial. Su tarea será vincular las demandas de las juventudes con las políticas de educación, empleo, producción, cultura, deporte, salud, tecnología y desarrollo social, entre otras, para acercar soluciones y oportunidades en cada territorio.



Uno de sus principales objetivos será fortalecer una identidad juvenil rionegrina, amplia y representativa de las distintas realidades de la provincia. Para ello, buscará que los jóvenes se identifiquen con la Secretaría, encuentren canales para expresarse y participen en la elaboración de programas y acciones públicas.

Tres Direcciones para impulsar las políticas juveniles

La nueva estructura estará organizada en tres ejes estratégicos entre los cuales se encuentra la Dirección de Participación y Ciudadanía Joven, que promoverá espacios de representación, expresión y participación activa; La Dirección de Formación, Empleo e Innovación impulsará herramientas para la capacitación, la inserción laboral, el emprendedurismo y el uso de nuevas tecnologías.



Por su parte, la Dirección de Desarrollo Integral de las Juventudes trabajará en políticas que acompañen las distintas dimensiones de la vida de los jóvenes, con acciones vinculadas a la salud, la prevención, la inclusión, la recreación y la calidad de vida. Además de articular y fortalecer los programas provinciales existentes, la Secretaría desarrollará nuevas propuestas para que las juventudes puedan formarse, capacitarse, aprender, emprender, participar y avanzar en sus proyectos personales y colectivos.



La tecnología tendrá un papel central como herramienta para acercar el Estado a los jóvenes, ampliar el acceso a oportunidades e impulsar la innovación, la formación y el crecimiento.

Una estructura construida con participación territorial

La conformación de la Secretaría y la elección de sus autoridades surgieron de un proceso de trabajo conjunto con referentes juveniles de distintas localidades. Ellos participaron en la definición de la estructura y en la selección de sus representantes, a partir de una mirada construida desde cada región de la provincia.



En ese marco, también se crearán los Consejos Regionales y Locales de Juventud, espacios de articulación territorial que permitirán vincular a la Secretaría con las ciudades y comisiones de fomento.



Estos ámbitos tendrán la misión de escuchar las demandas de cada lugar, garantizar una mirada federal e impulsar iniciativas relacionadas con el empleo joven, el emprendedurismo, la formación laboral y la participación.



La Secretaría de Juventud nace para que los jóvenes no sean únicamente destinatarios de las políticas públicas, sino protagonistas de su diseño y ejecución. El desafío será escuchar sus ideas, incorporarlas en las decisiones del Estado y construir respuestas que les permitan innovar, capacitarse y crecer en cada rincón de Río Negro.