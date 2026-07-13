Los jovenes atletas de Río Negro brillan en el ámbito internacional

Con el acompañamiento del Gobierno provincial, jóvenes atletas de distintas disciplinas obtuvieron destacados resultados en competencias internacionales disputadas en Colombia, Canadá y Países Bajos, llevando el deporte provincial a lo más alto.

La bandera de Río Negro continúa presente en las principales competencias deportivas del mundo de la mano de jóvenes atletas que representan a la provincia y al país en distintas disciplinas. Con el acompañamiento del Gobierno Provincial, deportistas becados siguen sumando experiencias, medallas y grandes actuaciones en escenarios internacionales.

Uno de los resultados más destacados fue el del reginense Federico Bottos, quien se consagró campeón en la categoría Cadetes del Campeonato Panamericano de Natación disputado en Colombia. El joven obtuvo siete medallas de oro y tres de plata, además de establecer un nuevo récord panamericano en los 50 metros libres, con un tiempo de 23 segundos y 93 centésimas.

También tuvo una sobresaliente actuación el palista viedmense Aramis Sánchez Ayala, que finalizó en el quinto puesto de la prueba C1 500 metros durante la III Copa del Mundo de Canotaje de Velocidad 2026, realizada en Canadá. Esta semana volverá a representar a la Argentina en el Campeonato Panamericano de la especialidad, que se disputará en ese mismo país.

Por su parte, el viedmense Nahuel Cornejo completó su primera participación mundialista en la Copa del Mundo Sub 18 de Beach Vóley, desarrollada en Países Bajos. Junto al santafesino Zak Osatinsky alcanzó el 17° puesto entre 52 parejas participantes, sumando una valiosa experiencia internacional en el inicio de su carrera deportiva.

Los tres deportistas forman parte del programa de Becas Deportivas del Gobierno de Río Negro, una política pública destinada a acompañar el crecimiento de atletas de toda la provincia y generar mejores condiciones para su desarrollo en competencias nacionales e internacionales.

Como Federico, Aramis y Nahuel, decenas de jóvenes deportistas rionegrinos representan cada año a la provincia en distintas disciplinas, demostrando el talento, el compromiso y el esfuerzo que caracterizan al deporte provincial.