ÑORQUINCO: Imputación y prisión preventiva para el acusado por el homicidio de Jesús González





La Fiscalía acusó formalmente a un hombre como presunto autor del homicidio de Jesús Daniel González, de 39 años, ocurrido durante los festejos por el triunfo de la Selección Argentina. En la audiencia realizada este martes, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó la prisión preventiva del imputado hasta el mes de noviembre, tras fundamentar el riesgo de que entorpezca la investigación o intente fugarse.

El hecho bajo investigación sucedió en la madrugada del pasado domingo, entre la 1:00 y las 1:30 horas, en las inmediaciones del monumento "Las Madres" en la Plaza San Martín Ñorquinco. En ese lugar, donde se concentraban los festejos por el partido de la Selección Argentina, se originó una pelea entre la víctima y un grupo de personas. Según la acusación fiscal, el imputado se acercó en ese momento y le asestó a González una puñalada por la espalda.

La agresión le causó a la víctima una herida punzante de gravedad que obligó a su traslado de urgencia al hospital de El Maitén, en la provincia de Chubut, donde finalmente falleció.

Ese mismo domingo, a partir de las tareas coordinadas por la fiscalía, las fuerzas de seguridad detuvieron al sospechoso durante un allanamiento en su domicilio.

Para sostener la acusación por el delito de homicidio simple, el fiscal Francisco Arrién presentó una serie de evidencias clave que incluye once testimonios de personas que presenciaron el ataque y señalan al imputado. También incorporó los informes preliminares del Gabinete de Criminalística, el croquis de la escena, los reportes médicos de la lesión y los resultados de los rastrillajes y del allanamiento en la vivienda del acusado.

Durante la audiencia virtual, el fiscal detalló que los investigadores secuestraron varios cuchillos en los procedimientos, los cuales serán sometidos a peritajes científicos para determinar si alguno de ellos fue el arma utilizada para el ataque.

Con respecto a la detención, Arrién remarcó la necesidad de mantener la prisión preventiva debido a que el imputado conoce a los testigos del caso y podría ejercer influencia sobre ello o intentar fugarse.

El defensor oficial Maximiliano Geido se opuso a la formulación de cargos argumentando que no se cumplían los requisitos del Código Procesal Penal, y propuso como alternativa una prisión domiciliaria en El Bolsón.

Sin embargo, el juez de Garantías Ricardo Calcagno respaldó el planteo de la fiscalía, dio por formulados los cargos, abrió la etapa de investigación por un plazo de cuatro meses y ordenó la prisión preventiva del imputado por el mismo período.