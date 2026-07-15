El Plan Calor Garrafas volvió a llegar a El Manso y llevó alivio a las familias en pleno invierno

En una nueva muestra del acompañamiento a las familias de la zona rural durante la temporada invernal, la Comisión de Fomento de El Manso en la figura de su titular Carlos Almansan, concretó una nueva entrega de garrafas correspondiente al Plan Calor Garrafas, un beneficio impulsado por el Gobierno de Río Negro que busca aliviar el impacto de los costos energéticos en los hogares y contribuir a la economía familiar.

La jornada se desarrolló con una importante participación de vecinos de la comunidad, quienes, pese a las bajas temperaturas y las difíciles condiciones climáticas registradas en los últimos días, se acercaron para retirar este recurso esencial para afrontar el invierno. El programa continúa siendo una herramienta de gran valor para numerosas familias de la región, que encuentran en esta asistencia un respaldo concreto para calefaccionarse, cocinar y transitar los meses más fríos del año.

El operativo pudo desarrollarse con normalidad gracias a que el transporte de garrafas de Coopetel completó sin inconvenientes su recorrido hasta Manso Inferior, garantizando que el beneficio llegara a destino y alcanzara a todos los vecinos previstos.





Desde la Comisión de Fomento destacaron que esto fue posible también por el trabajo preventivo realizado sobre la Ruta Provincial, donde durante el fin de semana se llevaron adelante tareas de mantenimiento y enripiado en conjunto con Vialidad Rionegrina de El Bolsón. Las labores se concentraron en los sectores más afectados por las intensas heladas que se registraron durante los últimos días y por las posteriores lluvias, condiciones que habían provocado un importante deterioro de la calzada.

Gracias a estas intervenciones fue posible restablecer condiciones seguras de circulación, permitiendo el tránsito del camión distribuidor y asegurando que la asistencia llegara a cada familia. De esta manera, el trabajo coordinado entre la Comisión de Fomento, Vialidad Provincial y el Gobierno de Río Negro volvió a traducirse en una respuesta concreta para los habitantes de El Manso, reafirmando la importancia de sostener políticas públicas que acompañen a las comunidades rurales y garanticen el acceso a recursos fundamentales durante el invierno.