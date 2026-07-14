José Bahamonde apela a la solidaridad de la comunidad para finalizar la reparación del puente



La reparación del histórico puente peatonal que une la zona sur de El Bolsón con el barrio Los Hornos continúa avanzando gracias al trabajo solidario de vecinos comprometidos con la comunidad. Sin embargo, para concluir la obra y volver a habilitar el paso será necesario reunir materiales fundamentales para completar el refuerzo estructural. La reparación del histórico puente peatonal que une la zona sur de El Bolsón con el barrio Los Hornos continúa avanzando gracias al trabajo solidario de vecinos comprometidos con la comunidad. Sin embargo, para concluir la obra y volver a habilitar el paso será necesario reunir materiales fundamentales para completar el refuerzo estructural.





José Bahamonde explicó que el objetivo es terminar primero los trabajos, ocnsultado sobre el financiamiento de la obra, Bahamonde explicó que decidieron priorizar la finalización de los trabajos antes de pensar en recuperar los gastosy recién después evaluar los gastos realizados.Prometimos que el puente iba a estar listo mientras tanto, quienes están poniendo el dinero son amigos de la comunidad, señaló.

"Yo trato de unir lo que puede aportar uno y lo que puede aportar otro. Siempre las cosas llegan a tu vida y hay que hacer algo con eso, ponerle ideas", expresó.





Actualmente, los trabajos requieren tubos, hierro, cemento, electrodos para soldadura y otros materiales necesarios para reforzar la estructura, construir la nueva cabecera y la rampa de acceso.





Por ello, invitó a quienes deseen colaborar a acercar su aporte, por pequeño que sea.

En medio de los trabajos actuales, Bahamonde quiso hacer un reconocimiento especial a uno de los vecinos que se acercó espontáneamente para colaborar.

"Citroën es un gaucho de por acá que vino los otros días tempranito cuando vio movimiento en el puente. Se vino con sus botas de goma, una barreta por si hacía falta, y se metió abajo del puente donde nosotros no cabíamos. Fue de gran utilidad. Lo queremos mucho a Citroën", expresó con visible agradecimiento.

"Quizás haya alguien que pueda aportar una bolsa de cemento o alguno de los materiales que necesitamos. Todo sirve y todo ayuda", afirmó.





Quienes quieran colaborar con la obra pueden comunicarse directamente con José Bahamonde al 2944-91-8686, o contactarlo a través de sus redes sociales.





El puente permanecerá clausurado hasta que finalicen todas las tareas de refuerzo. La prioridad, insistió Bahamonde, es garantizar que la estructura quede completamente segura antes de volver a ser utilizada por los cientos de vecinos que la cruzan diariamente.