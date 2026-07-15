Dos jóvenes resultaron con lesiones leves tras chocar contra el bulevar en Lago Puelo

Un siniestro vial ocurrido durante la tarde de este miércoles 15 de julio en la localidad de Lago Puelo dejó como saldo importantes daños materiales y dos jóvenes con lesiones de carácter leve, quienes afortunadamente devieron ser trasladados al hospital.

Así lo confirmó el director de Protección Civil de Lago Puelo, Julián Cayun, quien explicó que el vehículo involucrado terminó prácticamente montado sobre el bulevar de la avenida Los Notros, luego de impactar contra los separadores del cantero central.

De acuerdo con lo informado por el funcionario, los dos ocupantes del automóvil son jóvenes oriundos de Lago Puelo. Ambos fueron asistidos en el lugar y, si bien presentaban algunas lesiones, su estado hizo necesario el traslado al nosocomio local.

Cayun señaló además que las circunstancias que desencadenaron el siniestro son materia de investigación y que las actuaciones quedaron a cargo de la Policía, que lleva adelante las pericias correspondientes para determinar cómo ocurrió el hecho.

En ese marco, también se realizaron los procedimientos habituales previstos para este tipo de incidentes, entre ellos los controles de alcoholemia, cuyos resultados formarán parte de la investigación oficial.

Según indicó el director de Protección Civil, el hecho se produjo en el contexto de los festejos relacionados con el Mundial, aunque remarcó que será la investigación la que determine las causas del accidente.

A pesar de la violencia del impacto y de los importantes daños sufridos por el vehículo, el episodio no dejó consecuencias de gravedad para sus ocupantes, registrándose únicamente daños materiales y lesiones leves.