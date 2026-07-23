Un hombre fue imputado por dañar la vivienda de un vecino tras un choque y permanecerá bajo medidas cautelares

La fiscal de la Fiscalía Descentralizada de El Bolsón, Yamila Vera, brindó detalles sobre una causa que se inició a partir de un siniestro vial entre dos vecinos y que derivó en una investigación penal por el delito de daño, luego de que uno de los involucrados presuntamente regresara al lugar para atacar la vivienda de la víctima. La entrevista también sirvió para presentar oficialmente a la nueva fiscal ante la comunidad de El Bolsón. Vera comentó que lleva dos meses desempeñándose en la Fiscalía Descentralizada de la localidad, tras haber trabajado durante cinco años como fiscal adjunta en General Roca.

Cómo ocurrieron los hechos

Según explicó la representante del Ministerio Público Fiscal, la secuencia comenzó cuando un hombre, que posteriormente fue constatado por personal médico que se encontraba en estado de ebriedad, colisionó con su vehículo el automóvil de un vecino. Tras el impacto, ambas partes intercambiaron la documentación correspondiente a los seguros y la Policía intervino en el lugar.

No obstante, una vez que los efectivos se retiraron, el imputado habría regresado con la intención de causar daños. De acuerdo con la investigación, tomó un elemento contundente y rompió una ventana de la vivienda del vecino, destruyéndola por completo. Vera remarcó que el objeto pasó a muy poca distancia de la cabeza de la víctima, lo que, si bien no modificó la calificación legal del hecho, demuestra la gravedad de la violencia desplegada.

"Es un delito de daño simple, cuya pena en expectativa es baja, pero considero que este tipo de hechos son graves por el nivel de violencia con el que fueron cometidos", sostuvo la fiscal.

Preocupación por el aumento de hechos violentos

Durante la entrevista también señaló que este tipo de situaciones violentas se han vuelto cada vez más frecuentes. En ese sentido, consideró que desde la pandemia se observa un incremento de conflictos que podrían resolverse mediante el diálogo, pero que terminan convirtiéndose en causas penales.

"Lo que comenzó como un hecho de tránsito, que podía solucionarse con los seguros y la reparación del vehículo, terminó generando una enemistad entre vecinos y la comisión de un delito", explicó.

Las medidas cautelares y la situación del imputado

Como medida de protección, el Juez de Garantías dispuso restricciones cautelares destinadas a resguardar a la víctima durante el desarrollo del proceso judicial, entre ellas la prohibición de acercamiento por parte del imputado.

La fiscal confirmó además que la investigación continúa, ya que existe la versión de que el agresor habría regresado acompañado por otras personas. Si bien aún no fueron identificadas formalmente, la Fiscalía trabaja para reunir pruebas y testimonios que permitan determinar si participaron del episodio.

Respecto de la situación procesal del acusado, Vera explicó que fue aprehendido en flagrancia, ya que la Policía intervino de manera inmediata tras el hecho. Permaneció detenido durante el plazo máximo permitido por la ley, que en este caso fue de 48 horas, tiempo en el que se formalizó la investigación y se realizó la audiencia correspondiente.

Sin embargo, aclaró que no se solicitaron medidas de prisión preventiva debido a que no se cumplen los requisitos legales establecidos para ese tipo de detención. La baja expectativa de pena del delito imputado y la ausencia de antecedentes penales del acusado hicieron improcedente esa medida, por lo que recuperó la libertad, aunque deberá cumplir estrictamente las medidas cautelares impuestas por la Justicia. En caso de incumplirlas, la Fiscalía podrá solicitar nuevamente su detención, decisión que quedará en manos del Juez de Garantías.

La investigación continúa

Finalmente, Vera destacó que el objetivo del proceso será también contemplar las expectativas de la víctima y evaluar las alternativas previstas por la legislación para resolver el conflicto, sin perjuicio del avance de la investigación.

Dos meses en la Fiscalía Descentralizada de El Bolsón

La entrevista también sirvió para presentar oficialmente a la nueva fiscal ante la comunidad de El Bolsón. Vera comentó que lleva dos meses desempeñándose en la Fiscalía Descentralizada de la localidad, tras haber trabajado durante cinco años como fiscal adjunta en General Roca. Además, recordó que integra el Poder Judicial desde el año 2013 y manifestó sentirse muy conforme con esta nueva etapa profesional, asegurando que continuará trabajando intensamente en las investigaciones que le sean asignadas.