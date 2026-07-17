El Maitén celebra un reconocimiento nacional: docente de la Escuela Especial N.° 530 viajará a la Expo Rural 2026





La comunidad educativa de El Maitén tiene un nuevo motivo de orgullo. La docente de Educación Especial Yanina Kmet, junto a los estudiantes de Segundo Ciclo de la Escuela de Educación Especial N.° 530, fue distinguida con una Mención Especial en el concurso nacional "Fans de la Carne Vacuna", organizado por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA).

El reconocimiento pone en valor el compromiso, la creatividad y el trabajo realizado por los alumnos y su docente, quienes lograron destacarse entre participantes de distintos puntos del país gracias a una propuesta desarrollada en el ámbito escolar.

Como parte de la premiación, la institución educativa recibirá una estatuilla conmemorativa, mientras que el equipo de trabajo será agasajado con un asado completo. Además, los estudiantes recibirán kits escolares, remeras y gorras, en un reconocimiento que busca incentivar el esfuerzo y la participación de toda la comunidad educativa.

La distinción también incluye un premio especial para Yanina Kmet, quien viajará a la Ciudad de Buenos Aires para representar a la Escuela de Educación Especial N.° 530 durante una visita a la Expo Rural 2026, uno de los eventos agroindustriales más importantes de la Argentina. Allí tendrá la oportunidad de participar de distintas actividades y representar a la institución y a la localidad chubutense en un escenario de alcance nacional.

Este logro refleja el compromiso cotidiano de la Escuela de Educación Especial N.° 530 con una educación inclusiva y de calidad, donde el trabajo en equipo, la dedicación docente y el entusiasmo de los estudiantes permiten alcanzar objetivos que trascienden las aulas.

La mención obtenida no solo constituye un importante reconocimiento para Yanina Kmet y sus alumnos, sino que también posiciona a El Maitén en el ámbito educativo nacional, demostrando que el esfuerzo, la creatividad y el compromiso pueden abrir puertas y generar oportunidades para toda la comunidad.