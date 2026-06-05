El Bolsón: Se casaron en enero y se divorciaron en junio: un trámite sin conflictos puso fin al matrimonio





Una pareja decidió poner fin al matrimonio pocos meses después de celebrar la unión conyugal. Una de las partes inició el trámite de divorcio en el Juzgado Multifueros de El Bolsón y la otra no se opuso. En el proceso se constató que no había hijos en común ni bienes conyugales para dividir. El matrimonio se había celebrado en enero en la región Andina de Río Negro.





El expediente tramitó sin conflicto entre las partes. Quien presentó la demanda manifestó que no existían hijos ni bienes registrables en común. También acompañó una propuesta vinculada con ahorros generados durante el matrimonio.





Ese punto patrimonial quedó zanjado con la propuesta presentada en el expediente. Al no existir bienes registrables para repartir ni planteos vinculados con hijos en común, la causa quedó en condiciones de avanzar hacia la sentencia.





La otra parte fue notificada, se presentó en el proceso y aceptó la pretensión de divorcio. Esa conformidad permitió que la jueza resolviera sin abrir una discusión sobre la ruptura del vínculo.





La sentencia recordó que el Código Civil y Comercial establece que el divorcio puede ser solicitado por una o por ambas personas integrantes del matrimonio. También remarcó que debe ser declarado judicialmente.





El sistema vigente no exige invocar causas ni discutir responsabilidades por la separación. Este modelo, conocido como divorcio incausado, se basa en la autonomía de la voluntad: alcanza con que una de las personas decida poner fin al matrimonio.





La ley exige la presentación de una propuesta que contemple los efectos del divorcio. Sin embargo, la falta de acuerdo sobre esos aspectos no impide el dictado de la sentencia. En este caso, no hubo oposición y las cuestiones patrimoniales informadas quedaron encaminadas en el proceso judicial. Con esos fundamentos, la jueza decretó el divorcio de la pareja y declaró disuelta la comunidad de gananciales.





Los divorcios forman parte de los trámites más habituales del fuero de Familia de Río Negro. Durante todo 2025 se registraron 1.277 trámites de divorcio en la provincia. El dato surge del relevamiento anual del fuero y ubica a ese tipo de proceso entre los más frecuentes dentro de la conflictividad familiar.





La disolución del vínculo matrimonial tramita en 16 organismos judiciales distribuidos en todo el territorio provincial. En Viedma y Roca funcionan varias unidades procesales. También se reciben causas en San Antonio Oeste, Villa Regina, Luis Beltrán, Bariloche, El Bolsón y Cipolletti.