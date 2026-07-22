Imputaron y detuvieron a un hombre por un presunto ataque contra una vivienda tras un conflicto vecinal

El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra un hombre por un hecho ocurrido durante la madrugada del 20 de julio en El Bolsón, al que se le atribuye haber provocado daños en una vivienda luego de un incidente previo con un vehículo. El acusado permanece detenido mientras avanza la investigación judicial.

De acuerdo con la acusación presentada por la Fiscalía en una audiencia de formulación de cargos, el episodio se inició cuando el imputado habría impactado con su automóvil contra un vehículo que se encontraba estacionado. Tras ese incidente se produjo una discusión entre ambas partes y, según la hipótesis fiscal, tiempo después el hombre regresó al lugar acompañado por otras personas.

Siempre de acuerdo con la reconstrucción realizada por el Ministerio Público Fiscal, el acusado habría arrojado una piedra de grandes dimensiones contra el frente de la vivienda, provocando la rotura de un ventanal. El elemento ingresó al interior del inmueble y, según consta en la acusación, pasó a escasa distancia de la persona que se encontraba en el lugar. Posteriormente, la víctima dio aviso a la Policía y el sospechoso fue aprehendido en las inmediaciones.

La Fiscalía calificó provisoriamente el hecho como daño, atribuyéndole al imputado la presunta autoría del delito. Para sustentar la formulación de cargos se incorporaron, entre otros elementos, la denuncia de la víctima, actuaciones policiales, una inspección ocular realizada por Criminalística, un informe médico policial, testimonios y otras diligencias de investigación.

Por tratarse de una investigación en curso, la imputación formulada por la Fiscalía constituye una hipótesis acusatoria que deberá ser analizada durante el proceso judicial, respetándose el principio de inocencia hasta que exista una resolución firme.

Noticias del Bolsón decidió preservar la identidad de las personas involucradas y omitir la ubicación exacta del inmueble, en resguardo de la privacidad de las partes y en atención a que la causa se encuentra en plena etapa investigativa.



