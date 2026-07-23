Río Negro llevará a Neuquén su formación en incendios forestales

El acuerdo establece que el IPAP tendrá a su cargo el diseño, la coordinación académica, la organización y la administración de las actividades. Cada propuesta deberá instrumentarse mediante convenios específicos que definirán contenidos, cronogramas, cupos y modalidades de pago.





La Tecnicatura Superior en Análisis de Incendios Forestales es una carrera que el IPAP diseñó junto al Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) de Río Negro y que comenzó a dictarse este año en la provincia. A partir del convenio firmado con Neuquén, esta formación se extenderá por primera vez a otra jurisdicción, sin generar erogaciones para Río Negro, ya que Neuquén financiará íntegramente su dictado a través del IPAP.





La carrera tiene una duración de tres años, una carga total de 1.824 horas y apoyatura virtual. Su objetivo es formar personal capaz de analizar el comportamiento del fuego, anticipar escenarios de riesgo y aportar información estratégica para la toma de decisiones.

La formación integra conocimientos de meteorología, topografía, ecología del fuego y sistemas de información geográfica. También incorpora herramientas para elaborar mapas de riesgo, planificar operaciones, optimizar el despliegue de recursos y mejorar la seguridad de las brigadas durante los incendios.





El perfil profesional contempla además la investigación de las causas de los siniestros, la evaluación de daños ambientales y la sistematización de las experiencias para actualizar protocolos de prevención y respuesta. Los egresados podrán desempeñarse en organismos provinciales y municipales, áreas de Defensa Civil, Parques Nacionales y entidades vinculadas con la gestión del riesgo.





El convenio tendrá una vigencia inicial de un año y se renovará automáticamente por períodos iguales. La decisión impulsada por Weretilneck y Figueroa consolida una agenda de cooperación entre Río Negro y Neuquén, con el conocimiento y la profesionalización como herramientas para fortalecer la capacidad de respuesta frente a los incendios forestales.

El Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP) llevará a Neuquén la Tecnicatura Superior en Análisis de Incendios Forestales, una carrera creada en Río Negro junto al SPLIF para formar especialistas en gestión del fuego. La iniciativa surge del convenio firmado por los Gobernadores Alberto Weretilneck y Rolando Figueroa y será financiada íntegramente por Neuquén, sin generar costos para la Provincia.