Los Hornos fortalece la participación vecinal y convoca a un conversatorio para planificar nuevas acciones



La Junta Vecinal del barrio Los Hornos continúa consolidando un modelo de trabajo basado en la participación de los vecinos y anunció la realización de un conversatorio abierto que tendrá lugar el próximo jueves a las 19:30 horas en la capilla ubicada junto al playón del barrio. El objetivo del encuentro será compartir los proyectos en marcha, escuchar propuestas y seguir construyendo de manera conjunta las prioridades de la comunidad. La Junta Vecinal del barrio Los Hornos continúa consolidando un modelo de trabajo basado en la participación de los vecinos y anunció la realización de un conversatorio abierto que tendrá lugar el próximo jueves a las 19:30 horas en la capilla ubicada junto al playón del barrio. El objetivo del encuentro será compartir los proyectos en marcha, escuchar propuestas y seguir construyendo de manera conjunta las prioridades de la comunidad.





Marcelo Cristofaro destacó que muchas de las iniciativas que hoy se están concretando nacieron de las ideas de los propios vecinos. Explicó que la comisión barrial busca mantener un diálogo permanente con la comunidad y transformar esas propuestas en gestiones concretas.





Como ejemplo, mencionó la instalación de un aro de básquet en la plaza del barrio, una iniciativa impulsada por un vecino que ya cuenta con el compromiso del Municipio para entregar el equipamiento durante la próxima semana. Posteriormente, la junta vecinal se encargará de su colocación para que pueda ser utilizado por los chicos y jóvenes del sector.





Otro de los proyectos que avanza es el trabajo conjunto con el área de Gestión de Riesgo y Protección Civil, encabezada por Leandro Romairone. En ese marco, se firmó un acta acuerdo para desarrollar un plan de mitigación específico para Los Hornos, adaptado a las características particulares del barrio.





Cristofaro explicó que este trabajo requerirá recopilar información aportada por los propios vecinos para elaborar posteriormente un plan integral que incluya protocolos de prevención y evacuación ante situaciones de emergencia.





Por su parte, Daniel Schafer remarcó la importancia del compromiso de los habitantes del barrio y aseguró que, a diferencia de lo que suele ocurrir en muchas juntas vecinales donde el trabajo termina recayendo en pocas personas, en Los Hornos cada vez son más los vecinos que participan y acercan propuestas.





"Nosotros somos el nexo entre los vecinos y el municipio. Recibimos sus inquietudes y las transformamos en gestiones. Muchas de las mejoras que hoy estamos llevando adelante surgieron de personas que se acercaron con ideas que incluso nosotros no habíamos contemplado", señaló.





En ese sentido, invitó a toda la comunidad a participar del conversatorio del próximo jueves, destacando que el encuentro permitirá conocer las inquietudes de todos los sectores del barrio y continuar definiendo prioridades de manera participativa.





Entre los trabajos recientes, Cristofaro también destacó la limpieza de varios callejones internos, una tarea que complementa el mantenimiento habitual de la principal acceso al barrio. Explicó que estas mejoras forman parte de la preparación para la próxima temporada de incendios.





Además, informó que la junta vecinal trabaja junto al Municipio para recuperar y poner en funcionamiento el canal que permite el acceso de los vehículos de emergencia al río, una infraestructura considerada estratégica para la prevención y respuesta ante incendios forestales. Una vez finalizados los trabajos, serán los propios vecinos quienes colaborarán con su mantenimiento.





Finalmente, los referentes barriales adelantaron que también se encuentran organizando actividades comunitarias para celebrar el Día del Niño en conjunto con el comedor del barrio, reafirmando el compromiso de una junta vecinal que busca fortalecer la participación ciudadana y generar espacios de encuentro para toda la comunidad.