Plan Calor: el 70% de la asistencia de leña ya llegó a familias rionegrinas

El programa Plan Calor continúa desarrollándose en toda la provincia y ya alcanzó el 70% de ejecución, garantizando que miles de familias rionegrinas cuenten con leña para afrontar el invierno. A través del trabajo articulado con las 34 comisiones de fomento, se avanza en la distribución y el monitoreo de una de las principales políticas de acompañamiento para los hogares que no cuentan con acceso a la red de gas.

El Ministro de Desarrollo Humano, Juan Pablo Muena, destacó que "lo más importante es que las 2.241 familias que forman parte del Plan Calor ya cuentan con la leña prevista para afrontar el invierno. Pudimos anticiparnos a las bajas temperaturas y a las primeras nevadas, garantizando que la asistencia llegara antes de los meses más duros del año y brindando tranquilidad a las familias que no cuentan con acceso a la red de gas".

En cuanto a la logística, Muena afirmó que "el trabajo con las comisiones de fomento es fundamental porque son quienes mantienen un contacto permanente con las familias, muchas de las cuales viven a 50, 60 e incluso 80 kilómetros de los centros poblados. Esa articulación nos permite conocer las necesidades de cada comunidad y llegar con respuestas concretas a quienes más lo necesitan."

El último monitoreo técnico finalizó el viernes pasado con recorridas en Clemente Onelli, Colán Conhué, Mamuel Choique, Ojos de Agua y Río Chico, donde se supervisó la distribución de 226.200 kilos de leña destinados a 348 familias. Estas recorridas permiten verificar que cada hogar reciba la cantidad prevista, evaluar el stock disponible, la calidad de la leña y acompañar el trabajo que realizan las comisiones de fomento en cada localidad.

En esta oportunidad se visitaron a cuatro familias junto a un agente sanitario, quien realizó controles y entregó medicamentos a vecinos y vecinas, aprovechando la cita para acercar respuestas integrales a las comunidades. La ejecución del Plan Calor es posible gracias al trabajo articulado entre los ministerios de Desarrollo Humano, de Salud, de Seguridad y Justicia y de Gobierno, fortaleciendo la presencia del Estado en el territorio.

Por su parte, la coordinadora del programa, Laura Sanchéz aseguró que "la mitad de las comisiones ya presentaron las rendiciones del aporte provincial, lo que refleja el compromiso el que se está trabajando y que venimos desarrollando para que la asistencia llegue a cada familia en tiempo y forma".

Último recorrido

Con esta etapa concluida, restan recorrer 14 comisiones de fomento para completar el monitoreo previsto en toda la provincia, fortaleciendo el seguimiento territorial del programa y el contacto directo con las familias beneficiarias.

Para este año, el Plan Calor prevé llegar a 2.241 familias con una asistencia de 650 kilos de leña por hogar, lo que representa la distribución de aproximadamente 1.456.650 kilos de leña durante toda la temporada invernal.

De esta manera, el Gobierno de Río Negro continúa fortaleciendo políticas públicas que garantizan el acompañamiento a las familias rionegrinas durante el invierno, promoviendo condiciones más equitativas y una presencia activa del Estado en cada rincón de la provincia, especialmente en aquellas comunidades donde el acceso a servicios esenciales resulta limitado.