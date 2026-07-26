INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE EL TRÁNSITO Y EL ESTADO DE LAS RUTAS

Noticias Del Bolson julio 26, 2026


Ante las condiciones climáticas actuales por acumulación de nieve e hielo, informamos a la comunidad las medidas dispuestas para garantizar la seguridad vial:
📍 Estado de los Accesos
 * Av. Loma del Medio (sector 5 Esquinas - Barrio Usina): Habilitada ÚNICAMENTE con uso obligatorio de cadenas. (Aun con tracción 4x4 y cubiertas anchas no es posible circular sin cadenas debido al hielo en las curvas).
 * Subida de Griega: INTRANSITABLE en ambos sentidos.
⚠️ AVISO A LA COMUNIDAD Y RECOMENDACIONES
> Pedimos la colaboración de todos: Por favor, NO retirar la señalización vial ni los carteles de corte. Mover la cartelería genera situaciones de alto riesgo para los propios vecinos.
Se mantendrá una guardia activa durante toda la noche y madrugada supervisando los puntos de corte y asistiendo ante cualquier contingencia.
Circule solo si es indispensable y tome los resguardos necesarios.















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