INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE EL TRÁNSITO Y EL ESTADO DE LAS RUTAS

Ante las condiciones climáticas actuales por acumulación de nieve e hielo, informamos a la comunidad las medidas dispuestas para garantizar la seguridad vial:

📍 Estado de los Accesos

* Av. Loma del Medio (sector 5 Esquinas - Barrio Usina): Habilitada ÚNICAMENTE con uso obligatorio de cadenas. (Aun con tracción 4x4 y cubiertas anchas no es posible circular sin cadenas debido al hielo en las curvas).

* Subida de Griega: INTRANSITABLE en ambos sentidos.

⚠️ AVISO A LA COMUNIDAD Y RECOMENDACIONES

> Pedimos la colaboración de todos: Por favor, NO retirar la señalización vial ni los carteles de corte. Mover la cartelería genera situaciones de alto riesgo para los propios vecinos.

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Se mantendrá una guardia activa durante toda la noche y madrugada supervisando los puntos de corte y asistiendo ante cualquier contingencia.

Circule solo si es indispensable y tome los resguardos necesarios.