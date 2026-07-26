Vialidad Rionegrina Informa

Noticias Del Bolson julio 26, 2026



EXTREMA PRECAUCIÓN 

Zona Cordillerana
(Bariloche – El Bolsón – Ñorquinco - Pilcaniyeu) 

ATENCIÓN

Traza de PAVIMENTO 

Posible acumulación de NIEVE y formación de HIELO sobre la calzada

CALZADA RESBALADIZA - BANQUINAS INESTABLES

EVITAR TRANSITAR EN HORARIO NOCTURNO
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Traza de RIPIO

Posible formación de BARRO sobre la calzada en sectores puntual...
Posible acumulación de NIEVE y formación de HIELO sobre la calzada en sectores puntuales...

EVITAR TRANSITAR EN HORARIO NOCTURNO
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ZONA CORDILLERANA

Área afectada por nevadas de variada intensidad. 

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IMPORTANTE

Circular con extrema precaución por sectores con presencia de hielo/nieve sobre la calzada…

Baja adherencia de los vehículos a la cinta asfáltica y posible formación de barro en banquinas...

Portación de cadenas, obligatorio…

Respetar las velocidades máximas, cartelería informativa…

Transite con Precaución…

El cinturón de seguridad te da vida a vos y los tuyos... 

“0” alcohol al volante... 

Luces bajas encendidas...















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