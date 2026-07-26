Vialidad Rionegrina Informa

EXTREMA PRECAUCIÓN
Zona Cordillerana
(Bariloche – El Bolsón – Ñorquinco - Pilcaniyeu)
ATENCIÓN
Traza de PAVIMENTO
Posible acumulación de NIEVE y formación de HIELO sobre la calzada
CALZADA RESBALADIZA - BANQUINAS INESTABLES
EVITAR TRANSITAR EN HORARIO NOCTURNO
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Traza de RIPIO
Posible formación de BARRO sobre la calzada en sectores puntual...
Posible acumulación de NIEVE y formación de HIELO sobre la calzada en sectores puntuales...
EVITAR TRANSITAR EN HORARIO NOCTURNO
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ZONA CORDILLERANA
Área afectada por nevadas de variada intensidad.
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IMPORTANTE
Circular con extrema precaución por sectores con presencia de hielo/nieve sobre la calzada…
Baja adherencia de los vehículos a la cinta asfáltica y posible formación de barro en banquinas...
Portación de cadenas, obligatorio…
Respetar las velocidades máximas, cartelería informativa…
Transite con Precaución…
El cinturón de seguridad te da vida a vos y los tuyos...
“0” alcohol al volante...
Luces bajas encendidas...
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