CORTE GENERAL DE ENERGÍA EN LA COMARCA ANDINA

Noticias Del Bolson julio 26, 2026


📍 Domingo 26 de julio – 16:15 hs

Se registra un corte general de energía eléctrica que afecta, según los reportes recibidos, a Lago Puelo, El Hoyo y el sur de El Bolsón.
Hasta el momento, Epuyén mantendría el suministro eléctrico, por lo que, de manera preliminar, la falla se encontraría en un punto de la red que abastece a las localidades actualmente afectadas. Esta información aún no fue confirmada oficialmente.

❄️ El corte se produce en el marco de un evento de nevada persistente que afecta a toda la región. Al momento de este informe (17:10 hs), la nieve cae de forma continua desde hace más de cinco horas, con acumulación significativa en distintos sectores de la Comarca, lo que podría dificultar las tareas de diagnóstico y reparación.

🔎 Situación actual • Localidades afectadas confirmadas: 
* Lago Puelo, El Hoyo y sur de El Bolsón.
* Epuyén: con suministro eléctrico, según los reportes recibidos.
* Causa: en evaluación.
* Horario de restablecimiento: sin información por el momento.

Se recomienda circular únicamente si es necesario, hacerlo con extrema precaución debido a las condiciones climáticas y evitar difundir información no confirmada.

> Se informará ante cualquier novedad oficial o técnica.















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