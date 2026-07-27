Río Negro amplía el financiamiento para malla antigranizo

El esquema incluye $14.000 millones del Consejo Federal de Inversiones, $15.000 millones canalizados junto con el Banco Patagonia y otros $10.000 millones que la Provincia gestiona ante el Banco Interamericano de Desarrollo. En este último caso, los fondos serían exclusivos para malla antigranizo y se administrarían mediante Río Negro Fiduciaria.





El Gobernador Alberto Weretilneck se refirió a la importancia de esta nueva herramienta financiera y dijo: "Cuando un productor pierde una cosecha no solo pierde fruta, también pierde el capital y el esfuerzo de todo un año de trabajo. Por eso es tan importante que podamos acercar herramientas que ayuden a reducir ese riesgo y a sostener la producción".





"Nuestro desafío es que este financiamiento llegue a la mayor cantidad posible de productores. Queremos que cada vez más chacras puedan incorporar malla antigranizo y contar con una herramienta que les permita producir con mayor previsibilidad”, agregó.

La malla constituye una respuesta concreta frente al granizo, pero sus beneficios no terminan allí. También reduce defectos causados por la exposición al sol y al viento, mejora la calidad comercial de la fruta y contribuye a elevar la productividad por hectárea. Para los productores, significa contar con mayor previsibilidad al momento de planificar la cosecha y cumplir con los mercados.





La temporada 2025-26 volvió a mostrar la necesidad de ampliar la cobertura. Cuatro tormentas registradas entre noviembre de 2025 y marzo de 2026 afectaron 7.107 hectáreas y 640 establecimientos. La superficie dañada representó el 25% del área cultivada de la provincia y fue la segunda mayor de los últimos nueve ciclos, detrás de 2022-23.





El impacto también se reflejó en la comercialización. Además de la disminución del volumen cosechado, el 20% de la fruta no pudo exportarse por los daños provocados por el granizo. Esto afecta el ingreso de los establecimientos y condiciona los recursos disponibles para afrontar las tareas culturales del siguiente ciclo.





Por su parte, el Ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, expresó que "cada hectárea que incorporamos con malla antigranizo es una inversión que fortalece la competitividad de nuestra fruticultura. No solo reduce las pérdidas provocadas por el granizo, sino que mejora la calidad de la fruta, aporta mayor estabilidad a toda la cadena productiva y genera mejores condiciones para seguir produciendo".

La estrategia provincial contempla tanto la prevención como la atención posterior a las tormentas. En ese marco, el lunes 27 de julio comenzará el pago de los $2.947 millones correspondientes al Fondo Compensador de Daños por Granizo. El resarcimiento se completará con otras dos cuotas, previstas para el 28 de agosto y el 28 de septiembre.





Este sistema se sostiene con aportes equivalentes de los productores adheridos y del Gobierno provincial. Los recursos permiten que quienes sufrieron pérdidas puedan terminar la cosecha y disponer de parte del capital de trabajo necesario para continuar produciendo.





Durante el año, Río Negro también destinó $6.100 millones a créditos para cosecha y tareas culturales. Además, prorrogó por un año los vencimientos de estos financiamientos y de los préstamos destinados a mantener la sanidad para todos los productores comprendidos en la emergencia agropecuaria.

El Gobierno de Río Negro conformó un esquema de financiamiento por $39.000 millones para ampliar la superficie frutícola protegida con malla antigranizo. La propuesta combina líneas ya disponibles, nuevos créditos y recursos que se encuentran en proceso de gestión.Con financiamiento para infraestructura, asistencia para capital de trabajo y el pago de los resarcimientos, la Provincia aborda las distintas etapas del riesgo climático: reducir los daños, atender las pérdidas y sostener la continuidad de los establecimientos. La línea del CFI para malla antigranizo integra este esquema y amplía las alternativas disponibles para el sector frutícola.