Peligroso accidente en la bajada de Epuyén por la presencia de vacas sueltas en la ruta



Un peligroso accidente de tránsito se registró en las últimas horas en una de las bajadas a la localidad de Epuyén, donde la presencia de animales sueltos sobre la calzada provocó una situación de extrema peligrosidad para quienes circulaban por el sector. Un peligroso accidente de tránsito se registró en las últimas horas en una de las bajadas a la localidad de Epuyén, donde la presencia de animales sueltos sobre la calzada provocó una situación de extrema peligrosidad para quienes circulaban por el sector.





De acuerdo a lo informado por los involucrados, el hecho ocurrió cuando un vehículo se encontró de manera imprevista con varias vacas que se encontraban sobre la ruta, afortunadamente, no dejó personas con lesiones de gravedad.





Los ocupantes del vehículo destacaron que la situación pudo haber tenido consecuencias mucho más graves debido a las características del tramo, donde las pendientes y curvas reducen los márgenes de maniobra para los conductores.





Vecinos y automovilistas que transitan habitualmente por la zona señalaron que no es la primera vez que se registran incidentes vinculados a la presencia de ganado sobre la ruta, especialmente durante horarios nocturnos o de baja visibilidad, cuando resulta más difícil advertir la presencia de los animales.





Ante esta situación, se reiteró el pedido a los propietarios de ganado para que extremen las medidas de control y mantenimiento de los cercos, evitando que los animales accedan a la vía pública.