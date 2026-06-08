Trágico accidente conmocionó a la comunidad de Bariloche, fallecio un cicclista en el cerro Goye

La víctima fue identificada como Adrián Arano, de 50 años, quien se desempeñaba como asesor financiero y agente productor bursátil residente en la ciudad. Arano era un entusiasta de las actividades al aire libre y solía frecuentar los senderos locales tanto para practicar trekking como ciclismo.





El accidente se produjo alrededor de las 14:00 horas, en momentos en que Arano circulaba en su bicicleta marca Trek por una pendiente del cerro. Por razones que aún son materia de investigación, perdió el control del rodado y sufrió una caída fatal, padeciendo heridas de extrema gravedad que le provocaron la muerte en el lugar.





El primer aviso sobre el accidente se recibió cerca de las 13:15 horas, lo que activó un complejo operativo de respuesta coordinado entre la Comisión de Auxilio del Club Andino (CAX), la Policía de Río Negro, bomberos voluntarios, Protección Civil y Criminalística.





Un médico que se encontraba casualmente en la zona fue el primero en asistir al hombre, realizándole maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Minutos después, los rescatistas de la CAX lograron llegar rápidamente al sitio gracias al uso de bicicletas eléctricas (e-bikes), lo que permitió reducir los tiempos de aproximación en el terreno montañoso.





A pesar de los esfuerzos conjuntos y las maniobras de estabilización, los profesionales confirmaron el fallecimiento del ciclista en la escena.





Tras la intervención de las autoridades competentes y con la autorización de la Fiscalía, se procedió a realizar la evacuación terrestre del cuerpo hasta Colonia Suiza, tarea que concluyó cerca de las 18:00 horas.

Un trágico accidente conmocionó a la comunidad de Bariloche este domingo al mediodía, cuando un ciclista perdió la vida tras sufrir una fuerte caída en un sendero de montaña. El hecho ocurrió en el cerro Goye, específicamente en el área de la picada que conduce hacia la laguna Negra, en las inmediaciones de Colonia Suiza.La Fiscalía ha tomado intervención en el caso y dispuso que se realice la autopsia correspondiente este lunes 8 por la mañana para determinar fehacientemente las causas del deceso. Personal de la Comisaría 55° y peritos de Criminalística trabajaron en el lugar del siniestro para preservar el sector y relevar la información necesaria para la causa. (ANB)