Bomberos intervinieron en una quema de residuos forestales en barrio Arrayanes

Una nueva intervención debieron realizar este sábado por la tarde los Bomberos Voluntarios de El Bolsón, esta vez en el barrio Arrayanes, donde se detectó una importante quema de residuos forestales en un predio de grandes dimensiones.

Según la información suministrada, el operativo se desarrolló pasadas las 18 horas en un terreno de aproximadamente 16 metros por 40 metros, donde el personal de emergencia encontró un total de siete montículos de residuos forestales en combustión.

La situación demandó el trabajo del cuerpo activo para controlar la quema y evitar que el fuego pudiera propagarse hacia sectores cercanos, teniendo en cuenta la preocupación constante que generan este tipo de episodios, especialmente por el riesgo de expansión hacia áreas con vegetación o viviendas próximas.









La intervención se dio en una jornada particularmente intensa para los servicios de emergencia locales, que ya habían trabajado en otros focos ígneos registrados en distintos puntos de la localidad durante el mismo día.

Si bien por el momento no trascendieron detalles sobre cómo se originó la quema ni si contaba con autorización, el episodio volvió a poner el foco sobre la necesidad de extremar precauciones con la disposición y quema de residuos forestales, una práctica que puede derivar en situaciones de riesgo si no se realiza bajo condiciones controladas.

No se reportaron personas lesionadas ni daños materiales producto de esta intervención.