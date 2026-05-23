Intensa jornada para Bomberos: incendio en un desarmadero, otro foco al mediodía y una quema de gran magnitud que alarmó a vecinos

Una intensa jornada de trabajo debieron afrontar este sábado los servicios de emergencia de El Bolsón, con al menos tres intervenciones vinculadas a incendios que generaron preocupación en distintos sectores de la localidad.

Según la información suministrada, alrededor de las 5 de la madrugada de este sábado 23 de mayo se recibió un llamado a través del sistema de emergencias 911 alertando sobre un incendio en el barrio Usina, puntualmente en un conocido desarmadero de vehículos de la localidad.

De inmediato se despachó la dotación de guardia hacia el lugar y, al arribar, los bomberos constataron la presencia de un foco ígneo localizado en el cerco perimetral del predio. Gracias a la rápida intervención del personal, las llamas pudieron ser sofocadas rápidamente, evitando que el fuego se propagara y provocara daños de mayor magnitud en el lugar.









Sin embargo, la jornada continuó con nuevas emergencias. Ya pasado el mediodía, los bomberos volvieron a intervenir en otro foco ígneo, mientras que durante la tarde se desplegó un importante operativo en el barrio Industrial debido a una quema de gran magnitud que encendió la alarma entre los vecinos del sector.

La situación generó especial preocupación debido a que este nuevo episodio se registró en cercanías del lugar donde durante la tarde-noche del viernes se produjo el incendio de viviendas que dejó importantes pérdidas materiales.

Por el momento no trascendieron mayores detalles sobre el origen de los nuevos focos ni si existe algún tipo de relación entre los distintos episodios registrados en menos de 24 horas. No obstante, la reiteración de intervenciones mantiene en alerta tanto a los equipos de emergencia como a los vecinos de los sectores afectados.