Vuelco en Ruta 40: un conductor resultó herido tras impactar contra una piedra en la calzada









Un conductor sufrió lesiones leves este martes por la mañana luego de protagonizar un vuelco sobre la Ruta Nacional 40, en un tramo ubicado al norte del puesto de Gendarmería Nacional Argentina en Río Villegas, en dirección a San Carlos de Bariloche.

El accidente ocurrió al amanecer

El siniestro se registró alrededor de las 6:15, en momentos en que la visibilidad era reducida. Según se pudo reconstruir, una piedra se desprendió del talud y cayó sobre la calzada, sorprendiendo al conductor que circulaba en un Fiat Duna.

Al impactar contra la roca, el automovilista perdió el control del vehículo, lo que derivó en un vuelco sobre la ruta.

Asistencia inmediata y lesiones leves

Un testigo que arribó poco después al lugar del hecho dio aviso al 911 y a las autoridades. De acuerdo a su relato, el conductor viajaba solo y, pese a la violencia del accidente, se encontraba consciente y sin heridas de gravedad.

“Estaba bien, no tenía nada grave aparentemente”, señaló el automovilista, quien permaneció acompañando al herido hasta la llegada de los equipos de emergencia.

Un tramo con riesgos conocidos

El episodio vuelve a poner el foco en las condiciones de transitabilidad de este sector de la Ruta 40, donde los desprendimientos de piedras son habituales, especialmente durante las primeras horas del día o en contextos de baja visibilidad.

Desde los organismos de seguridad recomiendan circular con extrema precaución, reducir la velocidad y mantenerse atentos a posibles obstáculos en la calzada.



