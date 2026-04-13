Bomberos de El Hoyo agradecen el apoyo de la comunidad y avanzan en la llegada de nuevos camiones

Tras una histórica colecta solidaria, el cuartel confirmó importantes avances en la incorporación de equipamiento clave para combatir incendios forestales en la Comarca Andina.

Un esfuerzo colectivo que dio resultados

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de El Hoyo expresó un profundo agradecimiento a la comunidad local y regional luego de haber concretado una de las colectas solidarias más significativas de los últimos tiempos.

La iniciativa surgió en un contexto complejo, marcado por la temporada de incendios y, especialmente, por lo ocurrido en la zona de Puerto Patriada. Frente a ese escenario, desde la institución entendieron que era necesario dar un paso más en materia de preparación.

La respuesta no tardó en llegar: vecinos, vecinas y colaboradores de distintos puntos del país se sumaron al llamado solidario, logrando reunir un total de 177 millones de pesos.

Nuevas autobombas para fortalecer la respuesta

Gracias a ese acompañamiento, los bomberos avanzaron en la adquisición de dos autobombas forestales marca MAN, equipadas con tecnología de última generación.

Se trata de unidades con doble tracción, capacidad de 3.800 litros de agua, bomba Camiva, sistema de protección por niebla y jaula antivuelco. Estas características representan una mejora sustancial en términos de seguridad y capacidad operativa, especialmente en incendios forestales y de interfase.

Un tercer vehículo en camino

Además, el impacto de la colecta —impulsada también bajo el nombre de Raúl Ibarra— permitió proyectar la renovación de otro recurso clave: el camión cisterna actual.

Tras evaluar distintas opciones, se definió avanzar en la compra de un nuevo vehículo con mejores prestaciones técnicas y operativas, lo que permitirá seguir fortaleciendo el servicio que prestan los bomberos en toda la región.

“Todo esto fue posible gracias a ustedes”

Desde la institución destacaron el rol fundamental de la comunidad en cada uno de estos logros y compartieron un mensaje cargado de gratitud:

“Ese acompañamiento, ese gesto de confianza y compromiso de cada uno de nuestros vecinos, nos permitió avanzar en una decisión muy importante”.

Y remarcaron:

“Gracias por confiar. Gracias por acompañar. Gracias por entender que detrás de cada aporte hay una inversión directa en la protección de toda la Comarca”.

Un compromiso que se construye entre todos

La incorporación de estos nuevos vehículos no solo representa una mejora en el equipamiento, sino también un paso clave en la protección de vidas, viviendas y recursos naturales de la Comarca Andina.

Desde Bomberos de El Hoyo destacaron que el trabajo conjunto con la comunidad permite seguir elevando la calidad del servicio y afrontar con mayor preparación los desafíos que imponen los incendios forestales.

Una vez más, quedó demostrado que la solidaridad es una herramienta fundamental para cuidar a toda la región.