El Bolsón: detectaron venta de marihuana en la plaza Pagano

Todo comenzó cerca de las 21.30, cuando personal policial de la Comisaría 12° realizaba tareas de prevención en una zona céntrica observó a dos sujetos en actitud que llamó la atención.





En ese contexto, los efectivos decidieron identificarlos y realizar un cacheo de seguridad, una práctica habitual para descartar riesgos. Fue en ese momento cuando uno de los hombres, de unos 30 años, exhibió una riñonera que en su interior tenía 16 envoltorios de marihuana.





Al ser consultado, el hombre aseguró que la sustancia era para consumo personal. Sin embargo, no contaba con autorización oficial para el uso medicinal, lo que motivó que el procedimiento avanzara. En paralelo, los efectivos constataron que llevaba dinero en efectivo y un teléfono celular, elementos que también fueron puestos en conocimiento de la Justicia.





Por ese motivo, se dio inmediata intervención a la Fiscalía Federal de turno, que dispuso la presencia de personal especializado en toxicomanía. Minutos después, los agentes comenzaron con las diligencias de rigor: pruebas de campo para determinar el tipo de sustancia, secuestro del material y notificación de la imputación correspondiente.





Mientras tanto, el segundo hombre, también mayor de edad, quedó identificado en el lugar, aunque sin elementos comprometedores en su poder. La escena, que se desarrolló en un espacio público muy transitado, no pasó desapercibida para quienes estaban en la zona.





Este tipo de intervenciones forman parte de los controles que se despliegan a diario en distintos puntos de la provincia, con el objetivo de prevenir delitos y detectar situaciones vinculadas al narcomenudeo. En este caso, la rápida reacción del personal permitió sacar de circulación la sustancia que, por su forma de fraccionamiento, estaba en condiciones de ser distribuida.

La Policía de Río Negro secuestró envoltorios de marihuana fraccionada que estaban listos para su comercialización durante un operativo preventivo en la plaza Pagando de El Bolsón. El procedimiento se activó tras identificar a dos hombres y derivó en la intervención de la Justicia Federal, que ahora lleva adelante el caso.