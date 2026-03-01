Condenaron a un vecino de El Bolsón por transportar casi un kilo de cocaína en Senillosa

Un hombre domiciliado en El Bolsón fue condenado a cuatro años de prisión por transportar casi un kilo de cocaína, luego de ser interceptado en un control vehicular realizado por la Gendarmería Nacional Argentina en Senillosa. Por cuestiones de salud, la Justicia Federal de Neuquén autorizó que la pena sea cumplida bajo la modalidad de prisión domiciliaria.





El operativo se desarrolló durante la madrugada del 8 de mayo del año pasado, en el sector de la báscula sobre la Ruta Nacional 22. Allí, los efectivos detuvieron una Ford Ecosport que se desplazaba desde Neuquén capital y procedieron a realizar un control de rutina.





Según se informó, al momento de exhibir los elementos de seguridad del vehículo, los ocupantes desplazaron una alfombra del habitáculo y dejaron visible un paquete compacto. La situación despertó sospechas y derivó en una requisa más exhaustiva, que permitió constatar que se trataba de cocaína, con un peso cercano al kilo.





Tras el hallazgo, se ordenaron allanamientos en viviendas vinculadas a los ocupantes del rodado, donde también se incautaron estupefacientes. La causa avanzó en el fuero federal y fue resuelta este mes mediante un acuerdo entre el Ministerio Público Fiscal y la defensa.





El principal imputado, B L, fue considerado autor del delito de transporte de estupefacientes y recibió una condena de cuatro años de prisión efectiva. No obstante, tras la evaluación de un informe médico, la fiscalía no se opuso a que la pena se cumpla en su domicilio, bajo supervisión y con la obligación de informar cualquier cambio de residencia.





Como parte del acuerdo, alrededor de 90 mil pesos secuestrados durante el procedimiento serán donados al Obispado de Neuquén. El acusado aceptó los términos y prestó conformidad ante el tribunal.





En el mismo expediente, una mujer también domiciliada en El Bolsón fue imputada por tenencia simple de estupefacientes, luego de que en un allanamiento a su vivienda se encontraran cerca de 900 gramos de marihuana. La imputada accedió a una suspensión de juicio a prueba (probation) por el término de dos años, período durante el cual deberá cumplir pautas de conducta.





Por su parte, otros dos hombres que viajaban en el vehículo fueron sobreseídos al no hallarse pruebas que acreditaran su participación en el hecho.





La resolución fue homologada por el juez federal Gustavo Villanueva, quien avaló el acuerdo alcanzado entre las partes y la modalidad de cumplimiento de la condena.