Turistas israelíes fueron retirados de la Feria Regional de El Bolsón tras burlarse de una feriante





El episodio ocurrió en pleno recorrido por la feria, luego de que un grupo de visitantes se riera y realizara gestos frente a un puesto que exhibía una bandera con un mensaje a favor de la libertad de Palestina. La situación generó repudio y motivó la intervención de feriantes y vecinos.





Segun explica en su posteo el sitio @Dataurgente, un momento de fuerte tensión se vivió en la Feria Regional de El Bolsón cuando un grupo de turistas israelíes fue retirado del predio tras protagonizar un episodio de burla hacia una feriante que exhibía una bandera con un pedido por la libertad de Palestina.

La situación quedó registrada en un video que comenzó a circular en redes sociales, donde se observa al grupo de turistas riéndose, realizando gestos y comentarios provocadores frente al puesto. La actitud generó un inmediato malestar entre feriantes y visitantes que se encontraban en el lugar.

Según se aprecia en las imágenes, la reacción no tardó en llegar. Varias personas increparon al grupo y les exigieron que se retiraran de la feria, remarcando que se trata de un espacio comunitario, cultural y de respeto, donde no se toleran burlas ni provocaciones hacia expresiones políticas, sociales o humanitarias.

En medio de un clima cargado de tensión, los turistas finalmente fueron escoltados fuera del predio, mientras se escuchan expresiones de repudio por parte de quienes defendieron a la feriante y su derecho a manifestarse.

El hecho reavivó el debate sobre los límites de la convivencia, el respeto a la diversidad de opiniones y el rol de los espacios públicos como ámbitos de expresión pacífica. La Feria Regional de El Bolsón, históricamente vinculada a valores comunitarios, culturales y solidarios, volvió a ser escenario de una discusión que trasciende lo local y se inscribe en un contexto internacional sensible.

El video del episodio continúa generando repercusiones y opiniones encontradas en redes sociales, mientras desde la comunidad feriante se refuerza el mensaje de respeto y convivencia como pilares del espacio.