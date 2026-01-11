Atropello en Ampliación Esperanza: confirmaron que a Ricardo Víctor Almendra debieron amputarle una pierna y la familia pide justicia





A casi dos semanas del violento atropello ocurrido en el barrio Ampliación Esperanza, al sureste de El Bolsón, la familia de la víctima confirmó una de las noticias más duras desde que ocurrió el hecho: a Ricardo Víctor Almendra debieron amputarle una pierna como consecuencia de las graves lesiones sufridas.

La información fue confirmada por Nicolás Almendra, hermano de la víctima, quien aseguró que hasta el momento no hay personas imputadas y denunció irregularidades en la investigación, además de intentos de desviar la responsabilidad sobre lo sucedido.

“Se quieren lavar las manos. No quieren hacerse responsables. A mi hermano le amputaron una pierna y todavía no aparece ningún culpable”, expresó.

Desmienten versiones sobre peleas y destrozos

Según el testimonio familiar, las versiones que circularon tras el hecho —que hablaban de peleas previas, destrozos o agresiones— no se ajustan a la realidad.

“Todo eso es mentira. Lo único que gritamos fue para que llamaran a la ambulancia”, afirmó Nicolás Almendra.

La familia sostiene que Ricardo Víctor Almendra fue embestido y arrastrado por un vehículo, y que hasta el momento no se identificó públicamente al conductor ni se esclareció el recorrido del auto involucrado.

Cuestionamientos por cámaras y accionar policial

Otro punto central del reclamo tiene que ver con las cámaras de seguridad de la zona, que —según denuncian— no habrían aportado registros concluyentes del atropello.

“Las cámaras no aparecen, todo es confuso. Los autos se escondieron y nadie da respuestas”, expresó el hermano de la víctima.

Además, denunció tensión y maltrato hacia la familia durante las actuaciones posteriores al hecho.

Cómo ocurrió el hecho

De acuerdo al testimonio de una vecina, cuatro personas discutían verbalmente cuando un vehículo irrumpió en el lugar y, sin mediar palabras, atropelló a uno de los involucrados, arrastrándolo varios metros hasta la puerta de una vivienda.

En un primer momento, Ricardo Víctor Almendra sufrió lesiones en el rostro y una grave lesión en la rodilla, por lo que fue trasladado al hospital local. Con el paso de los días, su estado se agravó y los médicos debieron amputarle la pierna, situación que fue confirmada oficialmente por la familia.

El pedido de la familia

Los familiares de Ricardo Víctor Almendra reclaman que el hecho no quede impune y exigen que se investigue a fondo lo ocurrido.