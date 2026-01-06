Trágico choque frontal en Ruta 40: un muerto y al menos dos heridos en Las Golondrinas

El siniestro ocurrió en la madrugada de este martes 6 de enero, a la altura del kilómetro 1910. El tránsito permanece interrumpido mientras trabajan los equipos de emergencia.

Un grave accidente vial se registró en la madrugada de este martes 6 de enero sobre la Ruta Nacional 40, en cercanías de la localidad de Las Golondrinas, donde dos vehículos protagonizaron un violento choque frontal que dejó como saldo una persona fallecida y al menos dos heridos.

Según confirmaron fuentes oficiales, el impacto se produjo en el sector de la intersección con la calle Los Cipreses, a la altura del kilómetro 1910 de la traza nacional. A raíz del siniestro y de las tareas de asistencia y peritaje que se desarrollan en el lugar, el tránsito permanece totalmente interrumpido, informó Protección Civil de Lago Puelo.

De acuerdo a lo indicado por el organismo, los heridos fueron asistidos en el lugar por personal de emergencias y, debido a la gravedad de las lesiones, trasladados al centro de salud más cercano. En tanto, continúan las actuaciones para establecer las causas que originaron el fatal choque.





Las autoridades solicitaron a los conductores evitar la zona y circular con extrema precaución, respetando las indicaciones del personal que trabaja en el operativo.