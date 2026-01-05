Alerta roja por el incendio forestal en la zona de Puerto Patriada y Rincón del Lobo









El fuego avanza en distintos sectores de la localidad de El Hoyo. Vecinos alertan sobre posibles viviendas afectadas, aunque hasta el momento no hay confirmación oficial.



Un incendio forestal de importantes dimensiones mantiene en alerta roja a la zona de Puerto Patriada y Rincón del Lobo – El Pirque, en la localidad chubutense de El Hoyo, donde el fuego avanza en varios frentes impulsado por las condiciones climáticas.

Según información aportada por vecinos del lugar, las llamas se concentran principalmente en el sector de La Cantera, antes del ascenso a Puerto Patriada, y avanzan en dirección a Villa Escondida, hacia la zona del desemboque. La situación genera gran preocupación entre los pobladores por la cercanía del fuego a áreas habitadas.

De manera preliminar, y siempre de acuerdo a testimonios vecinales, habría viviendas afectadas, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial por parte de los organismos de emergencia ni autoridades provinciales.

El sector de Rincón del Lobo – El Pirque permanece bajo alerta roja, mientras se aguarda información oficial sobre el operativo desplegado y posibles medidas preventivas, como evacuaciones o cortes de tránsito.

Desde las autoridades se solicita a la población mantener la calma, evitar circular por las zonas afectadas y respetar las indicaciones de los equipos de emergencia. La información oficial se irá actualizando a medida que avance el operativo.